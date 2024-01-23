Gümrüklerdeki 2,5 milyar liralık tasfiyelik eşya ekonomiye kazandırıldı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gümrük ve kaçakçılıkla mücadele mevzuatı kapsamında tasfiyelik hale gelen ticari ve binek araçlar, kozmetik, kuyumculuk ve tekstil ürünleri, elektronik eşyalar ile mobilya ve gıda sanayisi ürünleri rekabetçi ortamda satışa sunuluyor.

Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla, söz konusu eşya ve araçların satışı 2014'ten itibaren şeffaf ve erişilebilir şekilde gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda geçen yıl düzenlenen 12 bin 16 ihaleden 10 bin 189'unda satış yapıldı. Bu ihalelerde 3 bin 494 araç satışından yaklaşık 1 milyar 440 milyon lira, 6 bin 695 eşya grubu satışından 894 milyon lira olmak üzere, 2 milyar 334 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi.

Geçen yıl 85 farklı grupta yapılan ihalelerin yüzde 37'sini elektronik eşya, yüzde 14'ünü küçük ev aletleri, yüzde 5'ini pamuk, yüzde 4'ünü demir-çelik, yüzde 3'ünü ahşap ürünler ve yüzde 2'sini giyim eşyası satışı oluşturdu.

Söz konusu ihalelerde, 2023'te bir önceki yıla göre araç satışlarında yüzde 55, eşya satışlarında yüzde 50 ve hasılatta yüzde 53 artış oldu.

e-İhale sistemine, ülkede yerleşik tüm vatandaşlar mobil uygulamadan, www.eihale.gov.tr adresinden ve e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN UYGUNLUK RAPORU ALINIYOR

Geçen yıl bu sistemle satışı yapılan eşyalar arasında, 13 milyon 400 bin lira değerinde 1348 robot süpürge, 4 milyon 525 bin lira değerinde 192 bin 738 kilogram ayçiçek yağı, 2 milyon 725 bin lira değerinde 892 yürüyüş bandı, 8 milyon 100 bin lira değerinde brüt 254,68 gram pırlanta, 2 milyon 130 bin lira değerinde 16 bin 530 gram kaju cinsi bekletilmeyecek gıda da yer aldı.

Bakanlığa bağlı tasfiye idareleri, bu eşyaları, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığına etkilerini göz önünde bulundurarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü alıp uygunluk analizlerini yaptırdıktan sonra satışa sunuyor. Bu kapsamda gıda ürünlerinin ihaleye sunulması halinde uygunluk raporları da e-ihale sisteminde isteklilerin görüşüne açılıyor.

EŞYALAR, PERAKENDE SATIŞ MAĞAZALARINDAN DA ALINABİLİYOR

e-İhale uygulamasının yanı sıra perakende satış mağazaları aracılığıyla da tasfiyelik eşya satışı gerçekleştiriliyor.

Bu mağazalardan geçen yıl 179 bin 993 satış yapıldı. Bu kapsamda öne çıkan ürünler, 87 milyon lirayla elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti gibi) grubu, 17 milyon lirayla giyim tekstil grubu, 9 milyon lirayla oyuncak grubu ve 6 milyon lirayla küçük el aleti/hırdavat grubu oldu.

Mağaza satışlarından geçen yıl 152,2 milyon lira hasılat elde edildi. Böylece, bir önceki yıla göre 2023'te kamu bütçesi için yaklaşık yüzde 120 hasılat artışı sağlandı.

Bu kapsamda tasfiyelik hale gelen yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında eşya, kamu bütçesine ve ülke ekonomisine kazandırıldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





