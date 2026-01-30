FİNANS

Gümüş artık e-ticarette sepetlerin vazgeçilmezi!

Yatırım amaçlı alışverişlerde tüketici alışkanlıkları yeniden şekilleniyor. E-ticaret müşterilerinin gümüşe olan ilgisi bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103 artarken, tüketicilerin altın tarafında ise daha hacimli ürünlere yöneldiği görülüyor.

Cansu Akalp

Hepsiburada verilerine göre; Ocak 2026’da gümüş ürünlerine olan ilgi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 arttı. Aylık kırılımda ise bu artışın yalnızca tek bir dönemle sınırlı kalmadığı, gümüş tercihinin yıl geneline yayılan istikrarlı bir yükseliş sergilediği görülüyor.

Son bir yılda gümüşün artık yatırım sepetlerinde düzenli ve tekrarlayan bir ürün haline gelmesi dikkat çekiyor.

Verilere göre altın kategorisinde ise 22 ayar altın bilezik gibi daha yüksek hacimli ürünlere olan ilgi, istikrarını korumaya devam ediyor. Ocak 2025’te gram altın ile 22 ayar bilezik arasındaki dengeli seyir 2026 yılı itibarıyla yerini belirgin bir tercih değişimine bıraktı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla değerlendirildiğinde, 22 ayar bileziğe olan talep gram altına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla artış gösterdi.
Dijital kuyumculuğa olan ilginin Türkiye geneline yayıldığı görülüyor. Üç büyük ilin ardından yatırım amaçlı alışverişlerin en yoğun yaşandığı şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı. Satış tarafında ise Türkiye’nin geleneksel kuyumculuk merkezleri öne çıktı; Çorum, Kayseri ve Diyarbakır platform üzerinden en çok satış yapan şehirler oldu.

OCAK'TA YATIRIMCI AY SONUNU BEKLEDİ!

Ocak ayının son 10 günü incelendiğinde, gümüş fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yatırım amaçlı alışverişlerin bu dönemde belirgin biçimde yoğunlaştığı görülüyor. Özellikle 28 Ocak, ay ortalamasının yaklaşık yüzde 45 üzerine çıkarak, son 10 günün en yüksek satışının gerçekleştiği gün olarak öne çıktı. Bu tablo, ay sonuna doğru artan gümüş gündemi ve görünürlüğünün tüketici davranışları üzerinde etkili olduğunu gösteriyor.

Dijital kuyumculuğa olan ilginin artması, yatırım amaçlı altın ve gümüş alışverişlerinde güven unsurunu ön plana çıkarıyor. Bu süreçte platformların teknik altyapısı, satıcı geçmişi ve teslimat sonrası güvence mekanizmaları tüketicilerin kararında belirleyici oluyor.

