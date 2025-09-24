Gümüş çağı başladı: Altını tahtından eden parlak maden

2025 yılı, finans piyasalarında sürpriz bir gelişmeye sahne oluyor: Gümüş, altını gölgede bırakarak yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Yıl başından bu yana %78'lik getiri sağlayarak altının %66'lık kazancını geride bırakan gümüş, hem yatırımcıları sevindiriyor hem de üretici ülkeleri zengin ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz indirimleri ve sanayi sektöründeki yoğun talep, gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

GÜMÜŞE OLAN İLGİ ARTIYOR

Gümüşün yükselişinde, FED'in faiz indirimlerinin önemli bir rolü bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Aralık ayından bu yana ilk kez 25 baz puanlık bir indirim yapan FED, yıl sonuna kadar iki indirim daha yapılabileceği sinyalini verdi. Bu durum, değerli metallere olan talebi artırarak gümüş fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi. Ayrıca, gümüşün endüstriyel kullanım alanlarının genişliği de fiyat artışında etkili oldu. Özellikle otomotiv, elektronik ve yenilenebilir enerji sektörlerindeki talep, gümüşe olan ilgiyi katlayarak artırıyor.

Analistler, gümüşün yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Sanayi talebinin artmaya devam etmesi ve FED'in faiz indirimlerine devam etmesi durumunda, gümüş fiyatlarının daha da yükselebileceği belirtiliyor. Gümüş zengini ülkeler arasında Meksika, Çin, Peru, Bolivya ve Şili öne çıkarken, bu ülkeler gümüş fiyatlarındaki artıştan milyarlarca dolarlık gelir elde ediyor. Gram gümüş, 58,17 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yıl başından bu yana %76,6 oranında değer kazanan gram gümüş, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor.

KAZANÇLI BİR SEÇENEK

Gümüş, 2025 yılında yatırımcılar için kazançlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altını geride bırakan performansı, sanayi talebindeki artış ve FED'in faiz indirimleri, gümüşün yükselişini destekleyen temel faktörler. Analistlerin olumlu beklentileri ve üretici ülkelerin elde ettiği büyük kazançlar, gümüşün gelecekte de parlak bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini gösteriyor. Ancak, yatırımcıların piyasayı yakından takip etmeleri ve risklerini doğru yönetmeleri önem taşıyor.