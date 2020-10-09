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Gümüş durmuyor... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (9 Ekim 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 07:22 | Son Güncelleme

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Emtia piyasasında geçen haftayı gümüş fiyatı, gramı 6,0878 liradan kapanırken bugün güne hareketli başladı. Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor. 9 Ekim 2020 Cuma gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Emtia piyasası 9 Ekim 2020 gümüş fiyatları ve Kapalıçarşı anlık ve güncel gümüş fiyatları son durum haberimizde.

Gümüş durmuyor... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (9 Ekim 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?

Altın ve dolar fiyatlarıyla birlikte gümüş fiyatları da hareketlenmeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell'in yaptığı konuşma ve enflasyon hedefi piyasaları hareketlendirdi. Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Yeni haftaya artışla başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 9 Ekim'de hareketli başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl?
9 Ekim 2020 cuma anlık gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Kapalıçarşı'da anlık gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

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Gümüş fiyatları ne kadar oldu? (9 Ekim 2020 cuma güncel gümüş fiyatları)

Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir** araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,0878 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 1.82 farkı ile başladı.

Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

9 Ekim gram gümüş fiyatı satışta ve bugün güne 6,20 liradan başladı. Gram gümüş alış fiyatı da güne 6,19 iradan başlayarak işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,19 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,20 lira

KAPALIÇARŞI CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı?

Koronavirüsün ardından dünyada ekonominin normale dönmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Gümüş fiyatlarının olumlu etkilenmesinde; AB'nin kurtarma programları, koronavirüs salgınının ardından gelen olumlu iyileşmeler, normalleşme talebinin artması ve emtia fiyatlarının üretim maliyetine yakın olmasıyla taleplerin artışı gümüş fiyatlarını olumlu yönden etkiledi. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar gümüş fiyatları yükselir mi ya da gümüş fiyatları düşer mi araştırmaları yapmaya başladı. Analistlerin yaptığı açıklamaya göre gümüş geçtiğimiz ay Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kazandırarak kar elde etti. Analistler gümüşü son dönemlerde güvenilir liman olarak tanımlamaya başladı. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak tehlikeli mi sorusunu soran vatandaşlar için mynet finans'ta günlük olarak, gümüş fiyatlarını paylaşmaya devam edeceğiz.

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