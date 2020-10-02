FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gümüş düşüşte... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (2 Ekim 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?

Gümüş düşüşte... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (2 Ekim 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2020 07:33 | Son Güncelleme

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Emtia piyasasında geçen haftayı gümüş fiyatı, gramı 5,9289 liradan kapanırken bugün güne hareketli başladı. Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor. 2 Ekim 2020 Cuma gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Emtia piyasası 2 Ekim 2020 gümüş fiyatları ve Kapalıçarşı anlık ve güncel gümüş fiyatları son durum haberimizde.

Gümüş düşüşte... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (2 Ekim 2020 Cuma) Gümüşün gramı ne kadar?

Altın ve dolar fiyatlarıyla birlikte gümüş fiyatları da hareketlenmeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell'in yaptığı konuşma ve enflasyon hedefi piyasaları hareketlendirdi. Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri, Beyrut patlaması gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Yeni haftaya artışla başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 2 Ekim'de hareketli başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl?
2 Ekim 2020 Cuma anlık gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Kapalıçarşı'da anlık gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? (2 Ekim 2020 Cuma güncel gümüş fiyatları)

Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir** araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 5,9289 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -0.54 farkı ile başladı.

Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

2 Ekim gram gümüş fiyatı satışta ve bugün güne 5,90 liradan başladı. Gram gümüş alış fiyatı da güne 5,89 liradan başlayarak işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 5,89 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 5,90 lira

KAPALIÇARŞI CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı?

Koronavirüsün ardından dünyada ekonominin normale dönmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Gümüş fiyatlarının olumlu etkilenmesinde; AB'nin kurtarma programları, koronavirüs salgınının ardından gelen olumlu iyileşmeler, normalleşme talebinin artması ve emtia fiyatlarının üretim maliyetine yakın olmasıyla taleplerin artışı gümüş fiyatlarını olumlu yönden etkiledi. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar gümüş fiyatları yükselir mi ya da gümüş fiyatları düşer mi araştırmaları yapmaya başladı. Analistlerin yaptığı açıklamaya göre gümüş geçtiğimiz ay Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kazandırarak kar elde etti. Analistler gümüşü son dönemlerde güvenilir liman olarak tanımlamaya başladı. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak tehlikeli mi sorusunu soran vatandaşlar için mynet finans'ta günlük olarak, gümüş fiyatlarını paylaşmaya devam edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunAraç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurun
Doların ateşi sönmüyor...Doların ateşi sönmüyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurun
Araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurun
Ünlü giyim firmasına ceza!
Ünlü giyim firmasına ceza!
Altın fiyatları ne olacak? Analistlerin yorumları!
Altın fiyatları ne olacak? Analistlerin yorumları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
Altın fiyatları tekrar 2 bin dolar olacak fakat...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
Öğretmenlere ek ders ücreti verilmeyecek mi?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın düşey yönde... Gram altın ne kadar? 2 Ekim 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum!
Altın fiyatları düşüyor!
Gram altın yükseliyor mu? Altın fiyatları ne kadar? Uzmanlara göre altın fiyatları ne olacak? İşte serbest piyasada altın!
Altın fiyatları ne olacak? Analistlerin yorumları!
Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde sigorta şirketinize başvurun
Araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurun
2020 Ekim altın hesabına en fazla faiz veren bankalar! Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!
Hangi bankanın altın hesabı faiz oranı fazla?
Ekim ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Ekim ayında dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.