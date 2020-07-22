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Gümüş fiyatları yükselişini sürdürüyor! 7 yılın zirvesinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.07.2020 10:11 | Son Güncelleme

Son günlerdeki yükselişini hızlandıran gümüş, 22,35 doları görerek, 2013 yılının ekim ayında gördüğü 22,83 seviyelerine yaklaştı.

Gümüş fiyatları yükselişini sürdürüyor! 7 yılın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda altın ve gümüş fiyatında yukarı hareket güçlü şekilde devam ediyor. AB liderlerinin 750 milyon euro büyüklüğünde toparlanma fonu üzerinde anlaşmaları, ABD'de 1 trilyon dolar büyüklüğünde yeni teşvik paketi üzerinde çalışılması değerli metal fiyatlarına destek veriyor.

Gümüş fiyatı bu sabah 22,83 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye en son 30 Ekim 2013'te görülmüştü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 4,98 artışla 22,35 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı ise 1866,12 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,78 artışla 1856,12 dolar/ons seviyesinde.

Yıl başından bu yana altın fiyatı yüzde 22,3, gümüş fiyatı ise yüzde 25,08 yükseldi.

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