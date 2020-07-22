Gümüş fiyatları yükselişini sürdürüyor! 7 yılın zirvesinde

Uluslararası piyasalarda altın ve gümüş fiyatında yukarı hareket güçlü şekilde devam ediyor. AB liderlerinin 750 milyon euro büyüklüğünde toparlanma fonu üzerinde anlaşmaları, ABD'de 1 trilyon dolar büyüklüğünde yeni teşvik paketi üzerinde çalışılması değerli metal fiyatlarına destek veriyor.

Gümüş fiyatı bu sabah 22,83 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye en son 30 Ekim 2013'te görülmüştü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 4,98 artışla 22,35 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı ise 1866,12 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 0,78 artışla 1856,12 dolar/ons seviyesinde.

Yıl başından bu yana altın fiyatı yüzde 22,3, gümüş fiyatı ise yüzde 25,08 yükseldi.

