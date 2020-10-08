FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gümüş yükselişe geçti... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (8 Ekim 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?

Gümüş yükselişe geçti... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (8 Ekim 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.10.2020 06:51 | Son Güncelleme

Altın ve dolardan sonra yatırımcıların yeni gözdesi olan gümüş fiyatları her gün araştırılmaya devam ediyor. Emtia piyasasında geçen haftayı gümüş fiyatı, gramı 6,0404 liradan kapanırken bugün güne hareketli başladı. Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayan gümüşten yatırımcılar vazgeçmiyor. 8 Ekim 2020 Perşembe gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Emtia piyasası 8 Ekim 2020 gümüş fiyatları ve Kapalıçarşı anlık ve güncel gümüş fiyatları son durum haberimizde.

Gümüş yükselişe geçti... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (8 Ekim 2020 Perşembe) Gümüşün gramı ne kadar?

Altın ve dolar fiyatlarıyla birlikte gümüş fiyatları da hareketlenmeye devam ediyor. Fed Başkanı Powell'in yaptığı konuşma ve enflasyon hedefi piyasaları hareketlendirdi. Merkez Bankası'nın likidite hamlesi, koronavirüsün ikinci salgını endişesi ile AB ülkelerinin teşvikleri gibi tüm dünyayı etkileyen olayların ardından dolardaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Yeni haftaya artışla başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 8 Ekim'de hareketli başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl?
8 Ekim 2020 perşembe anlık gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Kapalıçarşı'da anlık gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!Altın ve gümüşte devlet hakkı arttı! Altında devlet hakkı ne kadar oldu? Resmi Gazete'de açıklandı!

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? (8 Ekim 2020 Perşembe güncel gümüş fiyatları)

Altındaki sert dalgalanma ile birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir** araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında dün gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,0404 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde 0.05 farkı ile başladı.

Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?Gümüşe yatırım yapılır mı? Gümüşe yatırım yapmak kar sağlar mı? Gümüş yatırım seçenekleri neler?

8 Ekim gram gümüş fiyatı satışta ve bugün güne 6,04 liradan başladı. Gram gümüş alış fiyatı da güne 6,03 iradan başlayarak işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI : 6,03 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI : 6,04 lira

KAPALIÇARŞI CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş fiyatları düşer mi, gümüşe yatırım yapılır mı?

Koronavirüsün ardından dünyada ekonominin normale dönmesi için yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi. Gümüş fiyatlarının olumlu etkilenmesinde; AB'nin kurtarma programları, koronavirüs salgınının ardından gelen olumlu iyileşmeler, normalleşme talebinin artması ve emtia fiyatlarının üretim maliyetine yakın olmasıyla taleplerin artışı gümüş fiyatlarını olumlu yönden etkiledi. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar gümüş fiyatları yükselir mi ya da gümüş fiyatları düşer mi araştırmaları yapmaya başladı. Analistlerin yaptığı açıklamaya göre gümüş geçtiğimiz ay Temmuz ayında yatırımcısına %33,1 kazandırarak kar elde etti. Analistler gümüşü son dönemlerde güvenilir liman olarak tanımlamaya başladı. Bu dönemde gümüşe yatırım yapmak tehlikeli mi sorusunu soran vatandaşlar için mynet finans'ta günlük olarak, gümüş fiyatlarını paylaşmaya devam edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! 150 milyon insan...Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! 150 milyon insan...
İşe geç kalan işçi tazminatsız işten çıkarılır mı?İşe geç kalan işçi tazminatsız işten çıkarılır mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! 150 milyon insan...
Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! 150 milyon insan...
Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi
Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi
İlk defa ekimi yapıldı! Yeni gelir kapısı olacak
İlk defa ekimi yapıldı! Yeni gelir kapısı olacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! Koronavirüs 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilir
Dünya Bankası'ndan korkutan rapor! 150 milyon insan...
Pamuk Türkiye İçin Hala 'Beyaz Altın' Değerinde mi?
Pamuk Türkiye İçin Hala 'Beyaz Altın' Değerinde mi?
Çeyrek altın ne kadar? 7 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi? Gram altın ne kadar?
Kapalıçarşı’da altının kapanış fiyatları
Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi hayatını kaybetti
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 3 katı talep geldi
Palamut fiyatları ne kadar? Rüzgar nedeniyle artış yaşandı! Palamut ne kadar? İşte 2020 palamut fiyatı!
Fiyatı arttı! Palamut ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.