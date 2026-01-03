FİNANS

Gümüşün getirisi geçen yıl altını geride bıraktı

Geçen yıl onsu yüzde 146 değer kazanan gümüş, onsu yüzde 64,2 artan altını yıllık getiride geride bıraktı.

Gümüşün getirisi geçen yıl altını geride bıraktı
Cansu Akalp

2025, kıymetli metallerin rekor kırdığı yıl olarak öne çıktı. Arza yönelik endişeler, jeopolitik gerilimler, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşemeye başlaması ve endüstriyel talep, kıymetli metaller için önde gelen destekleyici unsurların arasında yer aldı.

Özellikle merkez bankalarının para politikası, gümüşteki yükselişte belirleyici rol oynadı. Düşük faiz oranları, kıymetli metallerin alternatif maliyetini azaltırken Fed'in 2025'te faiz indirimlerine geri dönmesi, gümüş için önemli bir destek oldu.

Emtia piyasasında geçen yıl yatırımcılarına sağladıkları getiri anlamında gümüş altının önüne geçti.

Gümüşün onsu geçen yıl yüzde 146 değer kazanırken yüzde 64,2 artan altının onsunu yıllık getiride geride bıraktı.

Gümüş, böylece 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Gümüşün onsu 1979 yılında yüzde 434 artmıştı.

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, yıl genelinde sert yükselişlerle öne çıkarken aralık ayında 84 dolarla rekor tazeledi.

Gümüşün onsu yılı 71,1 dolardan tamamladı.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU, 2013'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ!

Altın/gümüş rasyosu, 2025 yılında 54,03 ile 2013'ten bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Gümüş, sadece güvenli liman özelliğiyle değil endüstriyel alanda da gördüğü taleple öne çıkıyor.

Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörleri başta olmak üzere gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor.

Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller, veri merkezlerindeki elektrifikasyon süreci, gümüşe talebi artıran önemli faktörlerin arasında yer alıyor.

ABD'nin "kritik mineral" listesine alma kararı, gümüş talebinin artacağına yönelik öngörüleri kuvvetlendirdi. Gümüş, savunma sanayisinde de talep görüyor.

Gümüş piyasasının uzun yıllardır açık vermesi ve ABD'nin gümrük vergisi riskinin hala devam etmesi, bu madenin fiyatını destekleyen bazı temel faktörlerin arasında yer aldı.

Altının aksine gümüş, esas olarak diğer minerallerin yan ürünü olarak üretiliyor, bu nedenle madenciler son yıllarda artan talebe kolayca yanıt veremiyor.

Bireysel yatırımcıların özellikle Kuzey Amerika'da gümüşe talebi arttı. Gümüş, burada genellikle "fakir adamın altını" olarak tanınıyor.

**GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞTEN FAYDALANANLAR, ÖNEMLİ VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine Çin'in gümüş ihracatına kısıtlamalar getirdiğini anımsatarak, ülkenin başta gümüş cevheri olmak üzere net ithalatçı olmasına rağmen aynı zamanda önemli bir gümüş külçe rafinerisi ve ihracatçısı olduğunu belirtti.

Kısa vadede bu gelişmenin ralliyi daha da hızlandırabileceğini ve zaten giderek balon gibi görünen durumu daha da şişirebileceğine dikkati çeken Hansen, bununla birlikte marjlar çok yüksek hale geldikçe talep düşüşüne ilişkin haberlerin yakında ortaya çıkmaya başlayabileceğini söyledi.

Hansen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gümüşteki yükselişten faydalanan yatırımcılar ve traderlar, önemli vergi yükümlülükleriyle karşı karşıya kalabilir ve nakit elde etmek için risklerini azaltmaya yönelebilirler. Gümüşte dünya çapında kıtlık olduğuna dair hikayeler, dünyanın dört bir yanındaki çekmecelerde ve dolaplarda saklanan önemli miktardaki gümüşü genellikle göz ardı eder."

Gümüş
