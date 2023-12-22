Güncel akaryakıt fiyatları yine değişti! Bu kez motorine (mazot) büyük zam geldi: İndirimler kısa sürdü…

Benzin zammı ve motorin zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından motorinde de fiyat artışı gerçekleşti. Mazot fiyatlarındaki değişiklik dün gece tabelalara yansıdı.
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34.45 TL
Motorin fiyatı: 37.09 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34.5 TL
Motorin fiyatı: 37.15 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35.17 TL
Motorin fiyatı: 37.77 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35.36 TL
Motorin fiyatı: 38.02 TL