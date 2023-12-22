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Güncel akaryakıt fiyatları yine değişti! Bu kez motorine (mazot) büyük zam geldi: İndirimler kısa sürdü…

22.12.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatlarında zam haberleri son günlerde yeniden peş peşe gelmeye başladı. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Benzine gelen zammın ardından motorin grubunda 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Motorinin litre fiyatı 37 TL'yi aştı. Akaryakıt fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu. İşte motorin (mazot) fiyatlarındaki değişikliğin ardından son durum…

Güncel akaryakıt fiyatları yine değişti! Bu kez motorine (mazot) büyük zam geldi: İndirimler kısa sürdü…

Benzin zammı ve motorin zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından motorinde de fiyat artışı gerçekleşti. Mazot fiyatlarındaki değişiklik dün gece tabelalara yansıdı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

İNDİRİM GELMİŞTİ

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 34.45 TL

Motorin fiyatı: 37.09 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 34.5 TL

Motorin fiyatı: 37.15 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 35.17 TL

Motorin fiyatı: 37.77 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35.36 TL

Motorin fiyatı: 38.02 TL

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