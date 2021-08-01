FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Güncel altın fiyatları ne kadar? 1 Ağustos 2021 Pazar günü gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatları

Güncel altın fiyatları ne kadar? 1 Ağustos 2021 Pazar günü gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatları

01.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarının güncel değeri merak ediliyor. 1 Ağustos 2021 pazar günü için vatandaşlar altın oranlarının değerini araştırıyor. Düğünlerin de arttığı bu dönemlerde gram altın, çeyrek altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın piyasasında bugünün verileri belli oldu. Haberimizin devamında 1 Ağustos 2021 pazar günü güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz.

Güncel altın fiyatları ne kadar? 1 Ağustos 2021 Pazar günü gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatları

Güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ağustos 2021 pazar günü vatandaşlar gram, çeyrek ve cumhuriyet altınının fiyatını merak ediyor. Altın fiyatlarının güncel listesini derledik.

1 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı an itibarıyla 492 liradan işleme alınıyor. Gram altında an itibarıyla düşüş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 796,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 815,10 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.182,70 satış fiyatı ise 3.249,70 TL.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.593, 90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.631,10 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 446,54 satış fiyatı ise 450,65 liradan işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
PARTNERTatilde aşka geldiler!Tatilde aşka geldiler!
Metrobüse zam mı geldi, akbil fiyatları ne kadar?Metrobüse zam mı geldi, akbil fiyatları ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın döviz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Volkswagen Passat fiyat listesi!

Volkswagen Passat fiyat listesi!

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Ağustos ayı doğal gaz fiyatları belli oldu

Ağustos ayı doğal gaz fiyatları belli oldu

Emekli olmak isteyene müjde! Maaştan kesilecek

Emekli olmak isteyene müjde! Maaştan kesilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

61 yıllık Türk devinden çarpıcı karar!

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!

32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.