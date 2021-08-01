Güncel altın fiyatları ne kadar? 1 Ağustos 2021 Pazar günü gram altın, çeyrek altın kaç TL? İşte altın fiyatları

Güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Ağustos 2021 pazar günü vatandaşlar gram, çeyrek ve cumhuriyet altınının fiyatını merak ediyor. Altın fiyatlarının güncel listesini derledik.

1 AĞUSTOS 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı an itibarıyla 492 liradan işleme alınıyor. Gram altında an itibarıyla düşüş söz konusu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 796,90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 815,10 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üstüne çıkan Cumhuriyet altınının an itibarıyla alış fiyatı 3.182,70 satış fiyatı ise 3.249,70 TL.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı bugün 1.593, 90 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.631,10 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 446,54 satış fiyatı ise 450,65 liradan işlem görüyor.



