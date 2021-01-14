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Güncel analist yorumu... 14 Ocak 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2021 07:28 | Son Güncelleme

Altın yılın ikinci haftasını da karla kapattı, üçüncü haftasına düşüşle başladı. Salgının yarattığı panik yatırımcıların tercihlerini de alt üst etti. Yılın en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 14 Ocak 2021 Perşembe güncel altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor.
Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 14 Ocak 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

GRAM ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Altın fiyatları pandeminin yarattığı belirsizlik ortamından dolayı, güvenli liman taleplerinin artmasıyla son 10 yıldaki kazançlı yılına girdi. Salgının yarattığı panik yatırımcıların tercihlerini de alt üst etti. Yılın en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Gram altın bu yıl yüzde 55.9’u bulan yükselişe imza attı.
Altın fiyatlarının son zamanlarda düşey eğilim göstermesine rağmen, 2020 yılının başından bu yana yüzde 24 oranında artış gösterdi. 2020 yılına 290.76 liradan başlayan gram altın 2020 yılını 453.51 liradan tamamladı. 2020 yılında altına yatırım yapan yatırımcıların yıllık kazancı yaklaşık yüzde 55.9'u buldu.

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BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 439,54 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,34 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 14 Ocak 2021 Perşembe gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 438,05 TL

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 437,96 TL

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BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatları nasıl yön izleyecek merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) kararının ardından görüşülen mali teşvik paketi, altın fiyatlarının yön bulmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte salgından dolayı yaşanan belirsizlikler ve mali teşvik kaynaklarının net bir karara bağlanamaması altına olan risk iştahını azaltıyor.

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.839,33 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 729,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.55 hareketli başladı. Peki **14 Ocak 2021 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 725,00 TL

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 714,00 TL

Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.896,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.48 artışla başladı.**14 Ocak 2021 Perşembe bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.882,00 TL

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.846,00 TL

Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.839,33 lira seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

ONS ALTINDA 1865 DOLAR BEKLENTİSİ

Tacirler Yatırım'ın altın yorumlarına ilişkin açıklaması şöyle oldu;

"Dün bölgesel Fed Başkanlarından gelen açıklamalar ile birlikte dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silindiği takip edildi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Kansas City Fed Başkanı Esther George’dan gelen güvercin açıklamaların da etkisi ile birlikte dolar endeksi, son dört günlük yükseliş ardından günü 90 seviyesi civarından düşüşle tamamladı. Diğer yandan dün akşam saatlerinde %1,1870 seviyesine kadar tırmanan ABD 10 yıllık tahvil faizi Asya seansına doğru yönünü aşağı çevirdi ve son 6 günlük aralıksız yükselişinin ardından dünü %1,1310 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silinmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün görece yatay bir kapanış gerçekleştirmesi ile birlikte ons altın fiyatlarının yükseliş kaydettiği görüldü. Gün içerisinde 1837 – 1864 bandında işlem gören ons altının günü 1856 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladığı gözlemlendi." dediALTIN YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

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