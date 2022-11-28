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Günde 1 milyon kişiyi taşıyacak! İstanbul’a bir metro ağı daha: Ulaştırma Bakanı’ndan dikkat çeken İBB sözleri

28.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıldığında günde 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Bakırköy-Kirazlı metro hattında ilk ray kaynağı bugün yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolculuk süresinin 30 dakikaya düşeceğini ifade ederek, tüm projeler tamamlandığında İstanbul'un raylı sistem ağının 363 kilometreye ulaşacağını söyledi. Bakan ayrıca, “İstanbullular, İstanbul'da metro yatırımlarının birinci derecede sorumlusu olan İBB'nin de sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamasını bekliyor” dedi.

Günde 1 milyon kişiyi taşıyacak! İstanbul’a bir metro ağı daha: Ulaştırma Bakanı’ndan dikkat çeken İBB sözleri

İstanbul Bakırköy sahilde gerçekleştirilen Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattının ilk ray kaynağı yapıldı. Toplam ilerleme oranı yüzde 78'e ulaşırken, hattın 2023'üncü ikinci yarısında hizmete açılması planlanıyor.

İlk ray kaynağı töreninde metroya ilişkin bilgilendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “7 istasyonu bulunan Bakırköy Kirazlı Metra hattımız 8,4 kilometre uzunluğundadır. Bu istasyonlar Bakırköy sahil, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarıdır. Günde 1 milyon yolcu kapasitesiyle bu hattımız İstanbullulara hizmet edecektir. Hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir, Bakırköy sahil yolu seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Başakşehir Metrokent- Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır” ifadelerini kullandı.

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FARKLI BÖLGELERDE PROJELERE DEVAM

İstanbul'da raylı sistemlerin Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattıyla birlikte 270 kilometreye ulaştığını söyleyen Karaismailoğlu, “İstanbul'u baştanbaşa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. İstanbul'da an itibariyle Gayrettepe- Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy- İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Çamlıca Bostan Bulvarı hattı ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi -Kayaşehir metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattı ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi ve şu anda bizleri bir araya getiren Bakırköy'ü sahilden başlayıp Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı'ya bağlayacak Metro hattı projesi olmak üzere 96 kilometre uzunluğunda, 6 hatta 7 gün 24 saat esasında çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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İSTANBUL’A 363 KİLOMETRELİK DEMİR AĞ

Yapımı devam eden projelerin bittiğinde İstanbul'un raylı sistem ağının 363 kilometreye ulaşacağını aktaran Bakan, “İstanbul ulaşım ana planı İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu nedenle İstanbullular, İstanbul'da metro yatırımlarının birinci derecede sorumlusu olan İBB'nin de sorumluluklarını ve görevlerini hatırlamasını bekliyor. Bu hattımız hizmete açıldığında 25 yıllık süre içinde 1.2 milyar dolar ekonomik kazancı olacak” ifadelerini kullandı.

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Bakan ayrıca, “Milletimizin, İstanbulluların hayatı kolaylaştıkça, konforu arttıkça heyecanımız da artıyor, hizmete aşkımız da katlanıyor. İstanbul'da kentsel hareketliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve akıllı ulaşıma yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz" diye konuştu.

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