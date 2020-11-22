Günde 1 saat çalışarak ayda 3 ton solucan gübresi üretiyor

Solucan gübresi yetiştiği toprağı kimyasallardan arındırırken, ürünlerin organikliği kalıcı kılıyor. Sebze ve meyvelerde yüzde 50 oranında yüksek verim sağlayan solucan gübresi, toprakta 3 yıl etkili olmasının yanında sulamada da tasarruf sağlıyor. Besleyici, köklendirici, güçlendirici, verim artırıcı ve erkencilik sağlayan özellikleri ile giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan solucan gübresi, ayrıca sinek ve böcek gibi zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tutuyor.

'İŞSİZ OLANLAR İÇİN ÇOK ZAHMETSİZ VE KOLAY BİR İŞ'

Ziraat Mühendisi Kocaman, solucan gübresi üretiminin işsiz olanlar için çok zahmetsiz, kolay ve ekonomik bir iş olduğunu söyledi. Kocaman, "Şırnak Üniversitesi’nde yapmış olduğumuz solucan gübresi üretimi ile birlikte yaklaşık olarak 4’üncü ayımıza girdik. İlk etapta 600 bin solucanla başladık. Diyarbakır'daki bir şirketten aldığımız solucanlarla birlikte şu an solucanlarımızın ortalama sayısı yaklaşık 1,5 milyon dolayında. Solucanlarımız yılda 4 defa olmak üzere üreme yapıyor. 2 kasa ile başladık, şimdi 4 kasamız mevcut. İş olanağı bulamayan arkadaşlar için çok zahmetsiz ve kolay günde belki yarım saatlerini almayacak süre ile gerçekleştirebilecekleri ve ekonomik olarak yapabilecekleri bir iş olarak Şırnak halkının hizmetine sunmuş olduğumuz bir iş" dedi.

Solucan Gübresi üretimi işine girmek isteyen herkese yardımcı olacaklarını belirten Kocaman, "Solucan gübresini yeşil bitkiler olmak üzere bütün yeşil, ağaç veya yeşeren bitki anlamında çimlerde dahil olmak üzere meyve ağaçları, kışlık veya yazlık veya ilkbahar ve son baharda yetişen bütün sebze meyvelerde kullanabiliyoruz. Organik olarak diğer sentetik gübrelerden çok daha avantajlı olan bu gübre hem yapımı kolay hem çevreci hem de organik bir gübre. Biz bu gübreyi doğaya zarar vermeden tam tersine doğayı iyileştirerek çevremize veya yetiştirdiğimiz ürünlerimize atabiliriz" diye konuştu.