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Günde 350 bin varil petrol! Irak'tan Türkiye için kritik adım: 1 sene sonra yeniden...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.04.2024 13:33
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Irak Petrolden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basim Muhammed, Bağdat'ın ay sonuna kadar Türkiye'ye günde 350 bin varil (bpd) petrol göndermesine olanak sağlayacak boru hattını onardığını açıkladı. Yeni açılacak hat, bir süredir kapalı olan Kerkük-Ceyhan boru hattına rakip olarak yeni bir rota oluşturacak.

Günde 350 bin varil petrol! Irak'tan Türkiye için kritik adım: 1 sene sonra yeniden...

Türkiye ile Irak arasında son dönemde kurulan sıcak ilişkiler meyvesini vermeye başladı. Irak'tan yapılan son dakika açıklaması Türkiye ile ekonomik ilişkilerin yeniden geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Irak Kürt Bölgesel yönetiminin yabancı şirketlerle anlaşarak üretim paylaşımı yapmasına karşı çıkan Bağdat yönetimi, bir süredir kapalı olan Kerkük-Ceyhan boru hattına alternatif olarak, uzun süredir kullanılmayan bir petrol boru hattını Türkiye'nin kullanımına açma kararı aldı.

Söz konusu hattan akışın, DEAŞ saldırıları sonrası 2014 yılında durdurulduğu ve hasarlı olduğu aktarıldı.

REUTERS'E AÇIKLAMA YAPILDI

Irak Petrolden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basim Muhammed, söz konusu hatta ilişkin Reuters'e yaptığı açıklamada, "Onarım çalışmaları devam ediyor ve depolama tesisleriyle birlikte büyük bir ham petrol pompa istasyonu tamamlandı. Boru hattı büyük olasılıkla çalışır durumda olacak ve bu ay sonuna kadar akışları yeniden başlatmaya hazır olacak" dedi.

KERKÜK-CEYHAN HATTI 1 SENEDİR KAPALIYDI

Kerkük-Ceryhan boru hattı, bir tahkim mahkemesinin, Bağdat'ın izni olmadan yarı özerk Kürt bölgesinden petrol ihracatını kolaylaştırarak 1973 tarihli bir anlaşmanın hükümlerini ihlal ettiğine karar vermesinin ardından 25 Mart 2023'te durdurulmuştu.

Türkiye, KBY ve federal hükümetin birbiriyle çelişen taleplerde bulunması nedeniyle, yeniden başlatmaya yönelik müzakereler sekteye uğramıştı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki Iraklı petrol yetkilisi ve hükümetin enerji danışmanı, Bağdat'ın, Kürtlerin federal hükümetin boru hattının bir kısmına sahip olan Rus petrol şirketi Rosneft'e varil başına 6 dolar geçiş ücreti ödemesi yönündeki talebine karşı çıktığını söyledi.

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BAHJAT AHMED: YASA DIŞI UYARISI YAPILDI

Görüşmeler hakkında bilgi alan enerji danışmanı Bahjat Ahmed, "Irak petrol bakanlığı yetkilileri, Kürt müzakere ekibine, KBY ile Rosneft arasındaki anlaşmanın yasa dışı ve geçerli Irak yasalarının ihlali olduğunu düşündüklerini söylediler" dedi.

Kerkük-Ceyhan boru hattı, Kuzey Irak sınırındaki Fish-Habur'a akıyor; burada petrol Türkiye'ye giriyor ve Akdeniz kıyısındaki Ceyhan limanına pompalanıyordu.

ENERJİ ANLAŞMALARININ YENİLENMESİ İÇİN YENİ ADIM

İki Iraklı petrol yetkilisi ve hükümetin enerji danışmanı, Bağdat ile Ankara arasında Irak-Türkiye petrol boru hattı (ITP) operasyonlarına ilişkin anlaşmanın 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatıldığını ve 2025 ortasında sona ereceğini söyledi.

Hükümetin enerji danışmanı, eski boru hattındaki faaliyetlerin yeniden başlatılmasının (ITP) anlaşmasının uzatılmasına yönelik görüşmelerin bir parçası olduğunu aktardı.

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