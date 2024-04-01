Güne sakin başlamıştı: Seçim sonrası dövizde hızlı düşüş!

Türkiye 10 ay sonra belediye başkanlarını belirlemek için sandıktaydı. "Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından piyasalar nasıl etkilendi?" sorusunun cevabını aranırken dolar ve Euro da hareketlilik başladı. Sabah saatlerinde sakin seyir izleyen dolar ve Euro kurunda öğleden sonra ivme aşağı yönlü hareket etti ve hızlı düşüş yaşandı.

Güne 32,43 TL seviyesinde başlayan dolar / TL saat 15.30'dan sonra hızlı düşüşe geçti. Saat 16.07'de dolar kuru 31,9678 TL'ye çekildi.

Euro ise yüzde 1,50 düşüşle 34,45 TL'ye kadar geriledi.

Yerel seçimlerde 'sürpriz' sonuçlar alındı, Türkiye genelinde CHP birinci parti olarak çıktı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından hükümet yetkililerinden peş peşe ekonomi mesajları geldi, OVP'ye bağlılık vurgulandı. Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs da seçim sonrası TL değerlendirmesinde iyi performans beklediklerini kaydetti.







