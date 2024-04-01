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Güne sakin başlamıştı: Seçim sonrası dövizde hızlı düşüş!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.04.2024 16:12
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31 Mart yerel seçimleri sona ererken haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar ve Euro yönünü aşağıya çevirdi. Saat 15.30 sonrası döviz kurlarında düşüş hızlandı. (1 Nisan 2024 Pazartesi günü dolar - euro ne kadar?)

Güne sakin başlamıştı: Seçim sonrası dövizde hızlı düşüş!

Türkiye 10 ay sonra belediye başkanlarını belirlemek için sandıktaydı. "Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından piyasalar nasıl etkilendi?" sorusunun cevabını aranırken dolar ve Euro da hareketlilik başladı. Sabah saatlerinde sakin seyir izleyen dolar ve Euro kurunda öğleden sonra ivme aşağı yönlü hareket etti ve hızlı düşüş yaşandı.

Güne 32,43 TL seviyesinde başlayan dolar / TL saat 15.30'dan sonra hızlı düşüşe geçti. Saat 16.07'de dolar kuru 31,9678 TL'ye çekildi.

Euro ise yüzde 1,50 düşüşle 34,45 TL'ye kadar geriledi.

Yerel seçimlerde 'sürpriz' sonuçlar alındı, Türkiye genelinde CHP birinci parti olarak çıktı. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından hükümet yetkililerinden peş peşe ekonomi mesajları geldi, OVP'ye bağlılık vurgulandı. Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs da seçim sonrası TL değerlendirmesinde iyi performans beklediklerini kaydetti.


Yerel Seçim 2024


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