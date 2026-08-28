Güneşten elektrik üretiminde yeni rekor! 5,37 milyar kilovatsaate ulaştı

Türkiye’nin elektrik üretiminde güneş enerjisinin ağırlığı temmuz ayında yeni bir rekorla arttı. Güneş kaynaklı elektrik üretimi, 5,37 milyar kilovatsaat seviyesine çıkarak aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’nin temmuz ayındaki toplam elektrik üretimi 34,6 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YENİ AYLIK REKOR

Temmuzda elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 26,2 ile hidroelektrik santrallerine (HES) ait oldu. HES’lerden söz konusu ayda 9,07 milyar kilovatsaat elektrik üretildi.

Güneş enerjisinde ise haziranda kırılan rekor bir ay sonra yenilendi. Haziran ayında 4,99 milyar kilovatsaat ile aylık üretimde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan güneş enerjisi, temmuzda 5,37 milyar kilovatsaate ulaştı. Böylece güneşten elde edilen elektriğin toplam üretim içerisindeki payı yüzde 15,5 oldu.

YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDA TARİHİ SEVİYELER

Temmuz ayında yenilenebilir enerji kaynaklarından toplam 20,14 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yenilenebilir kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 58,2 olarak hesaplandı.

Yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminde de aylık bazda rekor seviyeye ulaşıldı. Temmuzda yerli kaynaklardan 24,75 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu miktar, toplam elektrik üretiminin yüzde 71,5’ine karşılık geldi.

GÜNEŞ VE RÜZGARDA GÜNLÜK ÜRETİM REKORLARI

Güneş ve rüzgar enerjisinde temmuz ayında yalnızca aylık değil, günlük üretim açısından da tarihi seviyeler kaydedildi.

Güneş enerjisinde 19 Temmuz’da 189 bin 680 megavatsaat elektrik üretildi. Bu değer, güneşten günlük bazda elde edilen en yüksek elektrik üretimi olarak kayıtlara geçti.

Rüzgar enerjisinde ise temmuz ayının tamamında 4,16 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Rüzgardan 30 Temmuz’da üretilen 265 bin 512 megavatsaat elektrik de günlük bazda tüm zamanların rekoru oldu.

7 AYLIK ÜRETİMDE DE REKOR KIRILDI

Yılın 1 Ocak-31 Temmuz döneminde hidroelektrik kaynaklarından 66,1 milyar kilovatsaat, rüzgar enerjisinden 25,6 milyar kilovatsaat ve güneş enerjisinden 24,6 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Bu üç kaynağın her biri, 2000 yılından bu yana aynı dönemler karşılaştırıldığında en yüksek üretim seviyesine ulaştı.

Yılın ilk 7 ayında yerli kaynaklardan 156 milyar kilovatsaat elektrik üretildi. Yerli kaynakların toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 73,9 oldu.

Aynı dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından 128,8 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi. Yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.

Söz konusu üretim miktarları ve oranlar, 2000 yılından bu yana aynı dönemler baz alındığında hem miktar hem de oran açısından en yüksek seviyeler olarak kayıtlara geçti.

BAYRAKTAR: ENERJİ MİMARİMİZDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Enerji mimarimizdeki büyük dönüşüm yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızla hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında elektrik üretimimizde tarihi bir çifte rekora imza atarak yerli kaynaklara dayalı üretimimizi 24,75 milyar kilovatsaate, güneş enerjisi kaynaklı üretimimizi ise 5,37 milyar kilovatsaate taşıdık ve aylık bazda tüm zamanların en yüksek değerlerine ulaştık. Özellikle güneşte ve yerli kaynaklarımızda yakaladığımız bu güçlü ivmeyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır