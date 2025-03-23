FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Güney Kore'nin para birimi nedir? Güney Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü

Güney Kore'nin para birimi nedir? Güney Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 15:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Asya’da yer alan bir yarımada olan Kore yarımadası üzerinde Güney Kore ve Kuzey Kore olmak üzere 2 ülke bulunur. Asya kıtası ile Pasifik Okyanusu’nun iç kısımlarına doğru olan bölgede olan Kore yarımadası Sarı Deniz ve Japon Denizi ile çevrilidir.

Güney Kore'nin para birimi nedir? Güney Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü

Doğu Asya bölgesinde bir ülke olan Kore Cumhuriyeti ya da Güney Kore, Doğu Asya adı verilen bölgede Kore Yarımadası’nın güney tarafını meydana getiren Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşır. Büyük, küresel bir şehir olan Seul, Güney Kore’nin başkentidir. Ülkenin nüfusunu oluşturan yaklaşık 51 milyon kişinin neredeyse yarısı Seul’da yaşamaktadır. Seul aynı zamanda dünyanın en büyük dördüncü metropol ekonomisine sahiptir.

Kore Yarımadası’nda yer alan ilk yerleşkelerin Alt Paleolitik döneme uzandığı bilinmektedir. İlk krallığa dair izler M.Ö. 7. yüzyılın başlarında tutulan Çin kayıtlarında görülmüştür.

Dünyanın en büyük 10. ekonomisine sahip olan güney Kore, en gelişmiş ülkelerin başında gelmektedir. Günümüzde Kore Dalgası (Hallyu) adı da verilen küresel alanda etkili popüler kültürün de sahibidir.

Güney Kore'nin para birimi nedir?

Ülkenin güney ve batı kıyıları girintili çıkıntılıdır. Birçok yarımada ile çevrilidir. İnchon ve Busan bu kısımlarda yer alır ve ülkenin en önemli limanlarından ikisidir. Güney Kore’nin iklimi kara bölgelerinden esen soğuk rüzgarların etkisi altındadır. Kış aylarında nadiren kar yağar ve yağmur neredeyse hiç görülmez. Yaz aylarında Pasifik’ten esen nemli ve sıcak muson rüzgarlarının etkisi altına giren ülkede temmuz ayında tayfunlar da görülür.

Güney Kore’de yer alan yüzey şekilleri ülkedeki iklimi de büyük oranda etkiler. Muson rüzgarlarının etkisi ile bitki örtüsü arasında tropikal özelikte bitkiler de yer almaktadır. Ülkedeki en düşük olarak belirlenen sıcaklık -25 dereceyi bulurken en yüksek sıcaklık derecesi 38’dir. Para birimi ise Güney Kore wonu'dur.

Güney Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Güney Kore’de resmi olarak kabul edilen para birimi Güney Kore wonu’dur. Para biriminin simgesi ISO (International Standart of Organization) 4217 standartlarına göre KRW olarak belirlenmiştir. Güney Kore Wonu, Güney Kore Merkez Bankası tarafından basılır.

Ülkenin para birimi başkenti Seul’da yer alan merkez bankası tarafından takip edilir. Bir won 100 Jeon’a bölünür. Ancak jeonlar günlük ticari işlemlerde kullanılmaz ve sadece döviz kurlarında geçerli kabul edilir.

Canlı Borsa
Trump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurduTrump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurdu
39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araç...39 gün sonra Türkiye’ye ulaştı! 7 bin araç...
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı! "Topu topu 3 puan fark var..."

Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı! "Topu topu 3 puan fark var..."

Jose Mourinho'dan Okan Buruk için olay yaratacak sözler!

Jose Mourinho'dan Okan Buruk için olay yaratacak sözler!

'Dünyanın en pahalı sıvısı' Gramı 10 bin dolardan alıcı buluyor

'Dünyanın en pahalı sıvısı' Gramı 10 bin dolardan alıcı buluyor

Benzin ve motorinde tabela değişecek

Benzin ve motorinde tabela değişecek

600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı

600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte! Kamu işçilerinde zam heyecanı

Trump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurdu

Trump’ın sansasyonel kararı iPhone'ları da vurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.