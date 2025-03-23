Güney Kore'nin para birimi nedir? Güney Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü

Doğu Asya bölgesinde bir ülke olan Kore Cumhuriyeti ya da Güney Kore, Doğu Asya adı verilen bölgede Kore Yarımadası’nın güney tarafını meydana getiren Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşır. Büyük, küresel bir şehir olan Seul, Güney Kore’nin başkentidir. Ülkenin nüfusunu oluşturan yaklaşık 51 milyon kişinin neredeyse yarısı Seul’da yaşamaktadır. Seul aynı zamanda dünyanın en büyük dördüncü metropol ekonomisine sahiptir.

Kore Yarımadası’nda yer alan ilk yerleşkelerin Alt Paleolitik döneme uzandığı bilinmektedir. İlk krallığa dair izler M.Ö. 7. yüzyılın başlarında tutulan Çin kayıtlarında görülmüştür.

Dünyanın en büyük 10. ekonomisine sahip olan güney Kore, en gelişmiş ülkelerin başında gelmektedir. Günümüzde Kore Dalgası (Hallyu) adı da verilen küresel alanda etkili popüler kültürün de sahibidir.

Güney Kore'nin para birimi nedir?

Ülkenin güney ve batı kıyıları girintili çıkıntılıdır. Birçok yarımada ile çevrilidir. İnchon ve Busan bu kısımlarda yer alır ve ülkenin en önemli limanlarından ikisidir. Güney Kore’nin iklimi kara bölgelerinden esen soğuk rüzgarların etkisi altındadır. Kış aylarında nadiren kar yağar ve yağmur neredeyse hiç görülmez. Yaz aylarında Pasifik’ten esen nemli ve sıcak muson rüzgarlarının etkisi altına giren ülkede temmuz ayında tayfunlar da görülür.

Güney Kore’de yer alan yüzey şekilleri ülkedeki iklimi de büyük oranda etkiler. Muson rüzgarlarının etkisi ile bitki örtüsü arasında tropikal özelikte bitkiler de yer almaktadır. Ülkedeki en düşük olarak belirlenen sıcaklık -25 dereceyi bulurken en yüksek sıcaklık derecesi 38’dir. Para birimi ise Güney Kore wonu'dur.

Güney Kore'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Güney Kore’de resmi olarak kabul edilen para birimi Güney Kore wonu’dur. Para biriminin simgesi ISO (International Standart of Organization) 4217 standartlarına göre KRW olarak belirlenmiştir. Güney Kore Wonu, Güney Kore Merkez Bankası tarafından basılır.

Ülkenin para birimi başkenti Seul’da yer alan merkez bankası tarafından takip edilir. Bir won 100 Jeon’a bölünür. Ancak jeonlar günlük ticari işlemlerde kullanılmaz ve sadece döviz kurlarında geçerli kabul edilir.