Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 2,3 arttı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatta hem değer hem de miktar bazında artış kaydetti. AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden yılın ilk 6 ayında 198 ülkeye 5 milyon 469 bin 832 ton ürün gönderildi.

Söz konusu ihracattan 5 milyar 866 milyon 884 bin dolar gelir elde edilirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat değeri yüzde 2,3, miktarı ise yüzde 9,6 yükseldi.

ORTA DOĞU İLK SIRADA YER ALDI

Bölgenin ihracatında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, bitkisel yağlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, sabun ve yıkama ürünleri ile gıda ürünleri en fazla dış satımı yapılan ürün grupları arasında yer aldı.

En yüksek ihracat 2 milyar 130 milyon 516 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi. Orta Doğu'yu 1 milyar 84 milyon 727 bin dolarla Afrika ülkeleri, 952 milyon 107 bin dolarla ise Avrupa ülkeleri takip etti. Afrika ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış gösterdi.

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise Irak, 1 milyar 105 milyon 746 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Irak'ın ardından 613 milyon 727 bin dolarla ABD, 461 milyon 823 bin dolarla Suriye geldi.

Cibuti, Sudan, Ürdün ve Somali de bölgenin en fazla ihracat yaptığı ilk 15 ülke arasında yer aldı.

YENİ PAZARLAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede küresel ticarette yaşanan değişimlere uyum sağlamanın önemine dikkat çekti.

İhracatçıların değişen küresel ticaret koşullarına uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla eğitim, tanıtım, fuar, ticaret heyeti ve iş geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini belirten Akcan, birlikler tarafından gerçekleştirilen çalışmaların firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, farklı pazarlara açılmasına ve sektörlerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Akcan, Hububat Birliği'nin ABD'de düzenlenen Summer Fancy Food Show 2026 ile Güney Kore'deki Seoul Food and Hotel 2026 fuarlarında sektörü başarıyla temsil ettiğini belirterek, Çin'in Şanghay ve Guangzhou kentlerinde düzenlenmesi planlanan sektörel ticaret heyeti programı öncesinde de hazırlık ziyaretlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Akcan, "Uluslararası pazarlarda firmalarımızın görünürlüğünü artırmaya yönelik faaliyetlerimize ve yeni işbirliklerine vesile olacak organizasyonlara devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır