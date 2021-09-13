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Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyorlar

13.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamıyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, “En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye’de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık. " dedi.

Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da başta kebapçı ve dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamıyor.

"SEKTÖRDE YÜZDE 70'LİK İŞGÜCÜ KAYBI YAŞANDI"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini söyleyerek, “Pandeminin ilk döneminden bu yana yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70’lik iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının ciroya ve personele etkisi oldu. Örneğin 5 kişi çalışan tezgah 2 usta çalışmaya devam etti. 3 usta ise ya sektör değişti ya da ücretsiz izinle tolere edildi. Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de araç kiralama şirketi işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu” diye konuştu.

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"ELEMANLARIN ÇOĞU TURİZM SEKTÖRÜNE KAYMAYA BAŞLADI"

Günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Serttaş, “En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye’de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık.

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Şu anda ortalama 150-160 liraya çalıştırdığımız personel 200-220 liraya çalışıyor. Paket döneminde ise paketçilerde ciddi bir sıkıntı yaşadık. İnşallah turizm döneminden sonra personel sayısında rahatlayacağız diye düşünüyoruz” dedi.

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"CİDDİ PARALAR VERMEMİZE RAĞMEN BULAMIYORUZ"

Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş ise dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadıklarını belirterek, “Gerçekten eleman bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Eskiden eleman bolluğu vardı son zamanlarda yemek sektöründe eleman bulamıyoruz.

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Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 lira arasında yevmiye veriyoruz. Sigortasını yapıyoruz ve yeme-içme de bize ait olmasına rağmen personel bulamıyoruz. ‘Türkiye’de iş yok’ deniyor ama biz işçi bulamıyoruz. İnsanlar ‘İş yok, iş yok’ diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor. Bunun içerisinde garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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