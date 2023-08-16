FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Günlük 2 bin TL veriyorlar ama... 'Buna rağmen eleman bulamıyoruz' Böyle giderse yurt dışından getirecekler

Günlük 2 bin TL veriyorlar ama... 'Buna rağmen eleman bulamıyoruz' Böyle giderse yurt dışından getirecekler

16.08.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, Diyarbakır ve birçok ilde inşaat sektöründe günlük bin 500 TL ila 2 bin TL arasında çalışacak eleman bulamadıklarını belirtti. Biroğlu, Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmadığını ifade ederek, "Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var" dedi.

Günlük 2 bin TL veriyorlar ama... 'Buna rağmen eleman bulamıyoruz' Böyle giderse yurt dışından getirecekler

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, yakın zamanda eleman ihtiyacını gidermek için yurt dışından personel getirmek durumunda kalabileceklerini ifade ederek, “Deprem sürecinden sonra özellikle inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı oluştu. Dolayısıyla personel sıkıntısı var. Bunun yanında maaşlar da yükseldi. Şu anda bir kalifiye ustaya bin 500 ile 2 bin TL arasında bir ücret ödüyoruz. Buna rağmen de eleman bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

b65445ef-84f7-4b1c-a690-2cbd19088543

"BÖYLE GİDERSE YURT DIŞINDAN PERSONEL GETİRECEĞİZ"

Biroğlu, "Bizim firmada bile ortalama deprem bölgesinde çalışan 700’ün üzerinde insan var, 200’e yakın da açığımız var. Maalesef belirttiğim fiyata rağmen eleman bulamıyoruz. Böyle giderse biz, yurt dışından personel getireceğiz” dedi.

6d9b2f48-7d36-4c3a-9ba0-faf93c5b6f1f

"İŞSİZLİK VAR DENİLİYOR AMA BUNA HİÇBİR ZAMAN İNANMADIM"

Sadece inşaat sektöründe değil, birçok iş alanında elemana ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Biroğlu, “Yanı başımızda Kuzey Irak’a giden personeller var. Bunun yanında Avrupa’ya giden TIR şoförleri de var. Ama aynı fiyatı biz burada kendilerine veriyoruz. Bu sorunun önümüzdeki süreçte daha da sıkıntı oluşturacağını düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olmaz. Ülkemizde ‘işsizlik var’ deniliyor ama ben buna hiçbir zaman inanmadım. Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var. Organize Sanayi Bölgesindeki imalatçının da personele ihtiyacı var, kamu müteahhitlerinin taahhüt işini yapan firmaya da personel ihtiyacı var. Muhakkak her sektörde personel ihtiyacı var. Ulaşımda bile şu anda şoför bulamadığı için kontak kapatan firmalar var” diye konuştu.

7c442f2a-6f67-460a-a6ec-5f80effe7535

"GENÇLER KOLAY İŞİN PEŞİNDE KOŞUYOR"

Kalifiye eleman yetiştirilmediği takdirde birçok işin sekteye uğrayabileceğine dikkat çeken Biroğlu, şunları kaydetti:

448008c9-a0c4-40ae-9e12-f418a588c699

“Gençler kolay işin peşinde koşuyor. Gençlere önerim; bu düşünceden vazgeçsinler. Bir an önce herkes hedeflediği mesleği düşünsün ve 1-2 yıl sonra istediği şekilde istediği hedefe ulaşacaktır. Türkiye son birkaç yıldır üretim konusunda merkezi konuma gelmiş. Eğer kalifiyeli eleman yetiştirilmezse işler aksar. Örneğin inşaat sektöründe kalifiyeli eleman bulunmadığı takdirde o süreç uzar." (İHA)

7e9a9e66-f517-45f4-846b-155f7c99aa7d

Avrupa'da uygulanıyor! Türkiye'ye mi geliyor? Gelire ve araca göre... Avrupa'da uygulanıyor! Türkiye'ye mi geliyor? Gelire ve araca göre...

931d304e-6f28-43d2-b7f3-ccf042ac8417

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kira zammında yüzde 25'lik sınır...Kira zammında yüzde 25'lik sınır...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Aylık 3 bin 147 liraya çıktıResmi Gazete'de yayımlandı! Aylık 3 bin 147 liraya çıktı
Kira fiyatlarındaki artış ile ilgili dikkat çeken yorum: "Konut satışlarını tetikliyor”Kira fiyatlarındaki artış ile ilgili dikkat çeken yorum: "Konut satışlarını tetikliyor”
Anahtar Kelimeler:
işsizlik inşaat sektörü eleman usta

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.