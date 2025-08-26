FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 19 bin 26 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 121 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 677 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 35 bin 47 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 19 bin 26 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 121 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 19,2 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 352 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

