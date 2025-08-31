FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 971 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 785 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 405 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 711 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 971 bin 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 785 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,5 ile ithal kömür ve yüzde 12,6 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 306 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 196 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)

