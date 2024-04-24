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Günlük kirası 1 milyon TL! Talep fazla olunca kiralık daire ve villa fiyatları yükseldi 'Ödedikleri para karşılığında...'

24.04.2024 12:56
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Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yaz sezonun gelmesiyle sezonluk daire ve villa fiyatlarında artış yaşandı. Tatil sezonunda kiralanan daire ve villalara talebin arttığı belirtilirken bölgede haziran itibarıyla doluluğun yüzde 100 olması bekleniyor. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, "Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor" dedi.

Günlük kirası 1 milyon TL! Talep fazla olunca kiralık daire ve villa fiyatları yükseldi 'Ödedikleri para karşılığında...'

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla otellerin yanı sıra mayıs ve eylül aylarını da kapsayan tatil sezonunda kiralanan daire ve villalara talep arttı. Bu kapsamda geçen sezon günlük kira bedeli 1000 lira olan 2+1 dairelerin bu yıl günlük kirası 2 bin 500 liraya kadar çıkarken, villaların bu yıl günlük kirası ise 1 milyon liraya kadar yükseldi. Sezonda günlük kiralanan villa ve daireler için rezervasyonların devam ettiğini söyleyen TÜRSAB Bodrum Bölge Temsilcisi Mustafa Demir, "İnsanların ödedikleri para karşılığında ne hizmet beklediklerine göre fiyatlar değişiyor. Standart 2+1 konaklamayla, kendine özel yüzme havuzu olan, denize sıfır olan veya büyük bir tesisin içerisindeki villa fiyatları arasında çok fark var. Sezonda konutlarda günlük kiralık bedeli 2 bin 500 liradan başlıyor, villalarda ise bu rakam 1 milyon liralara kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev ve villa kiralayan kişiler otellerde olduğu gibi erken rezervasyon yapanlar değil. Villalardaki doluluk oranı tatmin edici orana ulaşmadı ve hala rezervasyon akışı devam ediyor. Yurt dışından rezervasyonlar şubat, mart ve nisan ayı içerisinde oluyor. İç pazarda bu genelde son dakikaya kalıyor ve boş olan tesislerden yararlanıyorlar. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde sezonda villa ve konutlara talep fazla. Bodrum'da ise iç pazardan ev ve villa kiralama talebi diğer bölgelerden daha yüksek. Özellikle İngiltere ve Arap Yarımadası'ndan villa tercih edenler daha fazla. 1 Mayıs itibarıyla, çoğu ilan sitesi belli bir referans numarası veya belli bir ruhsat numarası isteyecek. O numaraya göre ilanın devam edilebilirliği olacak. Denetimleri Turizm Bakanlığı tarafından sağlanacak. Son dakika gelişen bir şey olduğu için kontrolü 1 Mayıs'a kadar yetişmeyebilir. Ekiplerin canla başla bu işi yetiştirmeye çalıştıklarını görüyorum."

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'HAZİRAN İTİBARIYLA DOLULUK YÜZDE 100 OLACAK'

Haziranda Kurban Bayramı'nın da etkisiyle doluluk oranlarında artış yaşanacağını söyleyen Demir, "Turistin ne zaman geleceğini görebilmemiz için uçaklara bakmamız gerekiyor. Mayıs ayı itibarıyla Avrupa uçuşları ve Moskova uçuşları başlıyor. Arap Yarımadası'ndaki uçuşlar haziranın ilk haftası başlıyor ve genellikle eylülün ortası gibi son buluyor. Kurban Bayramı'yla iç pazarın da dahil olmasıyla doluluklar o dönemde yüzde 90 ve yüzde 100 seviyelerine ulaşıyor. Avrupa'dan şu anda gelen yolcu sayısı bakımından uçak oranı yüzde 12 artış gösteriyor. Uçaktaki koltukların Bodrum'a akışı artabilir. Bodrum- Milas Havalimanı'na inen her uçağın yolcusu Bodrum'a gelmiyor. Bölgedeki kardeş destinasyonlarımız olan Didim ve Kuşadası'na gidiyor. Mayıs ayı uygun fiyatlarla tatil seçenekleri sunuyor ve devam ediyor" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum kiralik ev villa
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