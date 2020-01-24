Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 17,57 18,01 -2,44 Doğuş Otomotiv 12,38 12,67 -2,29 Şekerbank 1,41 1,44 -2,08 Aksigorta 6,69 6,83 -2,05 Aygaz 13,69 13,97 -2,00 Turkcell 14,43 14,72 -1,97 Türk Traktör 57,30 58,45 -1,97 Odaş Elektrik 2,01 2,05 -1,95 Sasa Polyester 8,15 8,31 -1,93 Ford Otosan 74,30 75,60 -1,72 Bim Mağazalar 50,50 51,35 -1,66 Akbank 8,66 8,80 -1,59 Arçelik 21,58 21,92 -1,55 Tofaş Oto. Fab. 27,68 28,10 -1,49 Ereğli Demir Çelik 9,59 9,73 -1,44 Brisa 9,31 9,44 -1,38 Sabancı Holding 10,26 10,40 -1,35 Koç Holding 20,78 21,06 -1,33 Anadolu Efes 26,00 26,34 -1,29 Migros Ticaret 25,18 25,50 -1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

