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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 26,36 27,08 -2,66 Aksigorta 6,67 6,84 -2,49 Koç Holding 19,64 20,14 -2,48 Bim Mağazalar 48,82 49,74 -1,85 Pegasus 67,55 68,70 -1,67 Ford Otosan 74,10 75,35 -1,66 Good-Year 4,79 4,87 -1,64 Doğuş Otomotiv 12,11 12,28 -1,38 MLP Sağlık 17,40 17,64 -1,36 Turkcell 14,06 14,25 -1,33 Türk Telekom 7,94 8,04 -1,24 Kartonsan 452,00 457,50 -1,20 Anadolu Efes 24,44 24,72 -1,13 Sabancı Holding 9,85 9,96 -1,10 Ülker Bisküvi 23,54 23,80 -1,09 Garanti Bankası 11,98 12,10 -0,99 Yapı ve Kredi Bank. 3,00 3,03 -0,99 TAV Havalimanları 26,70 26,96 -0,96 Tüpraş 114,30 115,30 -0,87 Arçelik 21,10 21,28 -0,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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