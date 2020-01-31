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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 3,86 3,36 14,88 Şişe Cam 5,61 4,96 13,10 Soda Sanayii 6,87 6,48 6,02 Anadolu Cam 4,82 4,56 5,70 Netaş Telekom. 15,11 14,41 4,86 Kerevitaş Gıda 3,35 3,22 4,04 Sasa Polyester 8,11 7,84 3,44 İş Bankası (C) 7,45 7,24 2,90 Anadolu Hayat Emek. 7,36 7,18 2,51 Tümosan Motor ve Traktör 7,05 6,88 2,47 Klimasan Klima 21,34 20,92 2,01 Deva Holding 11,12 10,93 1,74 Enka İnşaat 6,77 6,66 1,65 İş GMYO 1,86 1,83 1,64 Türk Traktör 61,35 60,45 1,49 Eczacıbaşı Yatırım 11,13 10,97 1,46 Eczacıbaşı İlaç 4,18 4,12 1,46 Kardemir (D) 2,85 2,81 1,42 Ege Endüstri 665,10 656,00 1,39 Tat Gıda 7,38 7,28 1,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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