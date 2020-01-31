Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 2.000.475.996 Türk Hava Yolları 902.367.115 Soda Sanayii 844.374.500 Trakya Cam 449.491.055 Aselsan 384.564.256 Kardemir (D) 320.802.178 Tüpraş 282.051.983 Petkim 249.052.236 İş Bankası (C) 239.968.717 Garanti Bankası 209.595.652 Anadolu Cam 187.731.863 Odaş Elektrik 166.192.701 T. Halk Bankası 145.450.794 İş GMYO 141.594.412 İş Fin.Kir. 115.811.106 Akbank 103.577.714 T.S.K.B. 103.487.431 İpek Doğal Enerji 101.733.497 Sasa Polyester 89.931.746 Ereğli Demir Çelik 82.380.807

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

