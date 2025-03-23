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Gürcistan'ın para birimi nedir? Gürcistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 03:25
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Gürcistan, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan bir ülkedir. Aynı zamanda eski Sovyet ülkelerinden biridir. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye sınır komşularıdır.

Gürcistan'ın para birimi nedir? Gürcistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Geniş bir tarihi bulunan Gürcistan topraklarında Klasik Çağ adı verilen dönem boyunca birden fazla bağımsız krallık kurulmuştur. Resmi olarak 4. yüzyılda Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Komşuları güneybatısında Türkiye, güneyinde Ermenistan, Doğusunda Azerbaycan, kuzeyinde ise Rusya’dır.

Gürcistan, bağımsızlığını ilan etmeden önce Rus İç Savaşı’nın ardından bir süre boyunca Transkafkasya Federasyonu’nun bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Daha sonra federasyon dağılınca bir Sovyet Cumhuriyeti olarak ortaya çıkmış ve zamanla yaşanan gelişmelerin ardından bağımsız bir cumhuriyet haline gelmiştir.

Gürcistan'ın para birimi nedir?

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’tir. Aynı zamanda Tiflis, ülkenin en büyük şehridir. Ülkede resmi dil olarak Abhazca ve Gürcüce dilleri konuşulmaktadır. Nüfus yoğunluğu farklı etnik kökenlerden oluşmaktadır. Burada Ermeniler, Azeriler ve Gürcüler ağırlıklı olarak yaşamaktadır.

Kökeni çok eskilere dayanan Gürcistan, günümüzce turizm açısından da önem kazanmış bir durumdadır. Bazı kısımları Güney Kafkasya’da bazı kısımları ise Kuzey Kafkasya’da yer almaktadır. Yaklaşık olarak 67.900 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Para birimi ise Gürcistan larisi'dir.

Gürcistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Gürcistan’ın sınırlarından birini Büyük Kafkas sıradağları oluşturur. İklimi küçük bir ülke olmasına rağmen çeşitlilik göstermektedir. Ülkenin doğu ve batı kısımlarında iki farklı iklim vardır. Büyük Kafkas sıradağları Gürcistan’ın daha yumuşak bir iklime sahip olmasını sağlar. Çünkü kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin önüne geçerek ülkeyi soğuk hava dalgalarına karşı korur. En çok yağış ilkbahar ve sonbahar aylarında görülür.

Biyoçeşitlilik açısından da son derece zengin olan Gürcistan, dört ekolojik bölgeye sahiptir. Bu bölgeler Euxine – Kolşik yaprak döken ormanları, Kafkasya karma ormanları, Doğu Anadolu Dağ Bozkırları ve Azerbaycan çalı çölüdür.

Gürcistan larisi para biriminin hakim olduğu ülkede kullanılan para birimi dünya standartlarına göre GEL kodu ile gösterilir. Sembolü ise ₾ şeklinde kabul edilmiştir. Gürcistan merkez bankası tarafından basılır.

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan para
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