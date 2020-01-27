Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 2,2, inşaat sektöründe ise yüzde 14,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Ocak ayı Sektörel Güven Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 2,2, inşaat sektöründe ise yüzde 14,6 arttı.

Hizmet sektörü güven endeksi 95,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 93,2 iken, Ocak ayında yüzde 2,2 oranında artarak 95,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 1,1 artarak 101,6 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 2,6 artışla 92,2 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise yüzde 3 artarak 91,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 105 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 2,2 oranında artarak 105 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 1,7 artarak 111,1 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 3,8 artarak 105,7 değerini, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise yüzde 1,3 artarak 98,1 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi 78,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 68,9 iken, Ocak ayında yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 4,6 artarak 93,3 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 33 artışla 64,6 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Ocak ayında girişimlerin yüzde 32’si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 68’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Aralık ayında yüzde 44,4 iken Ocak ayında yüzde 48,5, "talep yetersizliği" Aralık ayında yüzde 43,3 iken Ocak ayında yüzde 36,1 ve "hava şartları" Aralık ayında yüzde 7,9 iken Ocak ayında yüzde 15,5 oldu.

