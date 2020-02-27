Güvence Hesabı'ndan 2019'da ödenen tazminat 400 milyon lirayı aştı

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3'üncü kişilerin ölümü durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı'ndan yararlananların sayısı 2019'da 4 bin 815, tazminat ödemesi tutarı ise 416 milyon lira oldu.

AA muhabirinin Güvence Hesabı verilerinden derlediği bilgilere göre, trafik kazalarında meydana gelen yaralanma, sakat kalma ve ölüm gibi hallerde mağdur vatandaşların zararını karşılamak için kurulan hesaptan 2018'de 5 bin 670 dosya sahibine 361 milyon 382 bin 559 liralık ödeme yapıldı.

Geçen yıl dosya sayısı yüzde 15,1 azalarak 4 bin 815'e gerilerken, toplam yapılan tazminat ödemesi ise yüzde 15,2'lik artışla 416 milyon 356 bin 466 liraya yükseldi.

Tazminat ödemelerine kalem bazında bakıldığında, geçen yıl en yüksek ödeme 200 milyon 103 bin 397 lirayla "maluliyet" için yapıldı. "Ölüm ve defin" için 131 milyon 577 bin 136 lira, "maddi" ödeme için 77 milyon 419 bin 286 lira ve "tedavi" için 7 milyon 256 bin 397 lira ödendi.