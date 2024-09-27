Güvenli Ödeme Sistemi bugün başladı! Düzenlemenin detayları ise belli oldu... İkinci el araç satışında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, alıcıları da kapsayacak şekilde bugün itibarıyla herkes için zorunlu hale geldi.

VATANDAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması amaçlanırken ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması öngörülüyor.

PARA GÜVENLİ HESAPTA BEKLEYECEK!

Bu kapsamda sistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

İşte Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin merak edilenler:



BANKA 105 LİRA ALACAK

Güvenli Ödeme Sistemi'nde banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak. Söz konusu ücretin 52,5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliğine aktarılacak. Sistemde taksitle ya da kredi kartı ile ödeme gibi seçenekler bulunmuyor.

BAŞVURU İPTAL EDİLEBİLECEK

Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

Başvuru oluştuktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamayacak. Bunun için mevcut başvurunun iptal edilmesi ve yeni bir işlemin başlatılması gerekecek.

BAKANLIK DENETİMİNİ YAPACAK!

⁠Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek. ⁠Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.