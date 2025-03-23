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Guyana'nın para birimi nedir? Guyana'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.03.2025 01:34
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Karayip Denizi’ni, Karayip adalarını çevreleyen sahilleri içine alan ve coğrafi olarak Orta Amerika’da yer alan Karayipler, Florida’nın güney kısmından başlar ve bir kıvrım meydana getirerek Güney Amerika’da Venezuella’nın kuzey batısına kadar ulaşır.

Guyana'nın para birimi nedir? Guyana'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kristof Kolomb’un keşfettiği ve Batı Hint Adaları adı verilmiş olan bölge Karayipler olarak anılmaktadır. Bu bölgede bazı ülkeler bulunur. Gayana ülkesi ya da diğer adı ile Gayana Kooperatif Cumhuriyeti de Karayipler’de yer almaktadır.

Guyana, Karayipler’in kuzey kısmında yer alır ve kuzey bölgesinin Karayip Denizi’ne kıyısı da vardır. Ülkenin başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri de olan Georgetown’dur. Güneyinde Brezilya’nın bulunduğu ülkenin doğudaki komşusu Surinam’dır.

Guyana'nın para birimi nedir?

Her ülkenin olduğu gibi Guyana’nın da kendine has özellikleri bulunur. Ülke 5 doğal bölgeye ayrılır ve Atlantik sahili dar ve verimli bir bataklık ovasıdır. Maden yataklarının çoğunluğunu içeren beyaz kum kuşak, güney kısmında yoğun yağmur ormanları yer almaktadır. Güneybatı kısmında daha kuru savana alanları vardır.

Ülkenin bir diğer alanı ise çoğunluklu olarak Brezilya sınırına kadar ulaşan dağlardan meydana gelen en küçük iç ovalardır. Courentyne, Essequibo, Berbice ve Demerara; Guyana sınırları içinde yer alan en uzun 4 nehridir.

Resmi dili İngilizce olan Guyana’da Arawakan, Portekizce, İspanyolca, Creole gibi farklı diller de konuşulmaktadır. İklim olarak tropikal iklim hakimdir. Yüksek oranda hava sıcaklığı ve nem görülen ülkede mayıs, kasım, ağustos, ocak aylarında bolca yağış görülür. Ülkenin para birimi ise Guyana dolarıdır.

Guyana'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Guyana’da 1839 yılından bu yana Guyana doları kullanılmaktadır. Ülkenin resmi para birimi olarak kabul edilen Guyana dolarının simgesi dolardan farklıdır. Bu farklılığın amacı Guyana dolarını diğer dolar adlı para birimlerinden ayırabilmektedir.

Guyana dolarının uluslararası olarak kabul edilen kodu GYD’dir. Sembolü ise GY$ olarak belirlenmiştir. 1 dolar 100 cente bölünmüştür ancak enflasyon nedeni ile cent Guyana’da kullanılmamaktadır. Ülkenin 2006 yılında açıklanan enflasyon oranı %6’dır.

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