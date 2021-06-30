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H-ÜFE aylık yüzde 3,18 arttı

30.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet üretici fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18 arttı.

H-ÜFE aylık yüzde 3,18 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre H-ÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,24, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,33 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 20,08, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 29,92 artış gerçekleşti.
Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 4,50 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,50, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,45, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,63 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 12,75 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,39, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,43 artış gerçekleşti.

Mayıs ayında ihracat yüzde 65,7 arttıMayıs ayında ihracat yüzde 65,7 arttı

Yıllık H-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 3,48, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,26, sinema filmi, video, televizyon programı yapımcılık, ses kaydı ve müzik yayımlama hizmetlerinde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. Buna karşılık su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 84,81, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 63,26, konaklama hizmetleri yüzde 62,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

16 SEKTÖR DAHA DÜŞÜK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 12,75, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 0,52, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 0,04 azalış gerçekleşti. Buna karşılık konaklama hizmetleri yüzde 12,33, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri yüzde 10,53, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri ve idare merkezi hizmetleri; idari danışmanlık hizmetleri yüzde 5,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: İHA

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