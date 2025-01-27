Haber bile vermeden 'En az 65 milyar lira alıyorlar' Herkesin cebinde var!

Tüketiciler ile bankalar arasında uzun yıllardır sorun olarak devam eden kredi kartı aidatı yeniden gündeme geldi. Bankaların, tüketicinin gelirinden daha fazla limitli kredi kartı vermesi de bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Bankaların kart aidatı talebi sonucu şikayetlerini dile getiren vatandaşlar için Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, açıklama yaptı. Yılmaz, "Kredi kartı üzerinden tüketiciler birçok sorunla karşılaşmakta çünkü ülkemizde kredi kartı bir yaşam kartı haline gelmiş durumda. Bu nedenle yüksek faiz ödemelerine rağmen, bir de bankaların yıllık kart aidatı adı altında ücret talep etmeleri, tüketicilerimizi daha zor bir duruma sokmuştur" sözlerini kullandı.

KART AİDATI GERİ ÖDEMESİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Konu ile ilgili derneklerden hukuki destek alınması gerektiğini belirten Yılmaz, Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğ doğrultusunda kart aidatı ödemesinin geri alınamadığını belirtti ve şu cümleleri kurdu:

"Son günlerde kredi kartlarına ilişkin tahsil edilen ücretlerin geri alınamayacağına dair sürekli derneğimizi arayan tüketiciler var. Üzülerek belirtmek isterim ki, Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğ doğrultusunda, hakem heyetlerinde de yıllık kart ücretinin alınabileceğine ilişkin tüketici talepleri reddedilmektedir. Tüketicilerimizin kredi kartı aidatlarının iadesine ilişkin talepleri varsa, dernekten hukuki bir destek alarak başvuruda bulunmaları çok daha yerinde olacaktır"

6 AY KULLANILMAYAN KARTTAN ÜCRET ALINAMAZ

6 ay hareketsiz kalan kredi kartlarından ücret alınamayacağını dile getiren Yılmaz, "Kendi talepleri olmaksızın tüketicilere sunulan kredi kartlarından ücret alınamaz. Diğer durumlarda, finansal tüketicilere ilişkin yönetmelik ve Merkez Bankası tebliği üzerinden alınabileceğine ilişkin düzenlemeler olsa bile, dernek olarak görüşümüz, tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4'üncü maddesine göre, kanunun ruhuna uygun ve tüketiciyi koruyacak şekilde bakanlıktan görüş alındıktan sonra tebliğ ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiğidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin tüketici kanununa uygun olmadığını iddia ediyoruz" dedi.

"65 MİLYAR LİRA KART AİDATI ALINIYOR"

Eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, maliyetini sunarken almaları gerektiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizde 130 milyona yakın kredi kartı bulunmakta. En azından 1 TL alınmış olsa 130 milyon TL eder. 130 milyon kredi kartını düşündüğümüzde ve en düşük limitin 500'ün üzerinde olduğu varsayıldığında, yaklaşık 65 milyar TL yıllık kart aidatı alınıyor demektir. Tüketici örgütleri olarak, eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, kart maliyetini sunarken bunu alabilirler. Kredi kartının kullanım süresi 3 yıl olup, 3 yılda bir alsınlar diyoruz" şeklinde konuştu.

BİLGİLENDİRME YAPILMIYOR

Bankaların kanuna göre, ilk yıl 2 katı, 2'nci yıl ise 4 katından fazla limit veremeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Tüketici, bankalara kredi kartı talebinde bulunduğu zaman, bankaların en azından tüketiciye ücretsiz bir kart konusunda bilgilendirme yapmaları zorunluyken, birçok tüketiciden aldığımız şikayetlere göre, ücretsiz kredi kartından haberleri olmadığını ve bu konuda bilgilendirilmediklerini görmekteyiz. Bu tüketiciler, aidatlı kredi kartı üzerinden ücret alındığını belirtiyorlar. Kredi kartı alındığında, birçok tüketicinin birden fazla kredi kartı bulunduğu görülmektedir. Bu kartların yıllık gerçek gelirleri üzerinden belirlenmiş limitleri yoktur. Tüketiciye, banka ve kredi kartları kanunun maddesine göre, ilk yıl gerçek gelirinin 2 katı kadar, 2'nci yıl ise 4 katından fazla limit verilemez" dedi.

LİMİT ARTIŞINA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Hiçbir talep olmadan bankaların limit artırdığını söyleyen Yılmaz, "Tüketicinin elindeki 10 kartı nasıl izah edebilirler. Bu nedenle sadece tüketiciyi amibine tabirle yolmak adına, istedikleri kartı ve istedikleri şekilde limit artırarak tüketiciden hak etmediği paraları almaktadırlar. Kendi kredi kartım üzerinden talebim olmaksızın her yıl bankalardan limitinizi artırdık diye mesaj alıyorum ve itirazda bulunuyorum. Ancak birçok tüketici, ihtiyaç duyduğu için yaşamını sürdürebilmek adına buna mahkum olup, bu ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu nedenle tüketicinin korunması gerekmektedir" diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır