Habertürk satıldı mı? Habertürk ile ilgili çıkan iddialara yanıt geldi!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV’nin satıldığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan iddialara açıklık getirdi. TMSF, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Açıklamada, TMSF’nin mahkeme kararıyla kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV hakkında ortaya atılan satış haberlerinin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Fon, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen tüm satış işlemlerinin ilan edilmek suretiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

TMSF'DEN UYARI!

TMSF, sosyal medyada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, olası satışlara ilişkin resmi duyuruların yalnızca kurumun internet sitesinde yer alan “satış ilanları” bölümünden takip edilmesinin önemini vurguladı.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.