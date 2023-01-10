Hac ön kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 Hac başvuru ücretleri hangi bankalardan yatırılacak?

Hac ön kayıt ücretleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2023 yılında 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 olarak belirlenen hac kontenjanları için kura çekimi ise başvuruların ardından gerçekleşecek. İlk defa hac kaydı başvurusu yapacak olanlar hac ön kayıt başvuru ücretini belirlenen bankalar aracılığıyla yatıracaklar. Peki, Hac başvuruları ne zaman sona erecek? İşte tüm hacı adaylarının merak ettiği soruların yanıtı...

2023 HAC ÖN KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Hac ön kayıt ücreti 250 TL olarak açıklandı.

HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Hac başvuruları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre; süreç 26 Ocak'ta sona erecek.

Hacı adayları bşvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

HAC KAYIT ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIR?

Hac ön kayıt başvuruları için süreç 5 Ocak 2023 Perşembe günü başladı.

İlk kez hacca gidecek olan kişiler başvurularını 26 Ocak'a kadar e-Devlet 'ten gerçekleştirebilecek.

İlk kez kayıt yaptıracaklar 250 TL ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçmiş senelerde kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan kişilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecek.

HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşların anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır.​

