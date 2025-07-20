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'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Tüm bu araçlar yeni sahiplerine tertemiz devredilecek

Trafikten men edilen araçlar yeni sahipleriyle buluşmayı bekliyor. Yediemin otoparklarında çürümekte olan araçların satışı için süreç hızlandırıldı. Üzerlerindeki "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi tüm şerhlerin kaldırılacağı araçların satışından elde edilecek gelir hak sahiplerine ödenecek. Hurda araçların bedelini bakanlık belirleyecek. İşte yaklaşık 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiren yeni tebliğle sürecin tüm detayları!

'Haciz, rehin, ceza' silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Tüm bu araçlar yeni sahiplerine tertemiz devredilecek

Çeşitli sebeplerle yediemin otoparkında yıllardır çürümeye terk edilen araçlar kısa sürede yeni sahiplerine kavuşacak. Böylelikle adeta araç mezarlığına dönen otoparklar da temizlenmiş olacak. Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren uygulamayla ekonomiye katkı sağlanması da bekleniyor. Peki trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçlar nasıl satılacak? Şartlar ve satış usulleri netleşti...

6 AY İÇİNDE ALINMAZSA SATIŞA ÇIKACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğle, bu araçların satış süreci hızlandırıldı. Tebliğe göre, trafikten men edilen araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma trafik birimleri tarafından bildirim yapılacak. Bildirim sonrası 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçlar, illerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

Haciz, rehin, ceza silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Tüm bu araçlar yeni sahiplerine tertemiz devredilecek 1

HURDA ARAÇLAR PAZARLIK USULÜYLE SATILACAK

Görevlendirilecek makine mühendislerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hurda olduğu belirlenen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği bedelin altına düşmemek şartıyla lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak. Hurda olmayan araçların satışını ise ilgili idareler gerçekleştirecek.

Haciz, rehin, ceza silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Tüm bu araçlar yeni sahiplerine tertemiz devredilecek 2

Satışı yapılan araçlar için, marka, model, tip, renk, motor ve şasi numarası gibi teknik bilgilerin yanı sıra alıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini içeren satış belgesi düzenlenecek.

Haciz, rehin, ceza silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Tüm bu araçlar yeni sahiplerine tertemiz devredilecek 3

ÜZERİNDEKİ HACİZ VE ŞERHLER KALKACAK

Satış işlemiyle birlikte araçlar üzerindeki "satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin" gibi tüm şerhler kaldırılacak. Satıştan elde edilen gelir, varsa alacaklılara dağıtılacak; kalan bakiye ise araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvuru yaparsa bu tutar kendisine ödenecek.

Haciz, rehin, ceza silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Tüm bu araçlar yeni sahiplerine tertemiz devredilecek 4

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni düzenlemeyle araçların 11 aydan fazla yedieminde kalamayacağını belirterek, "Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırmayla satılacak. Elde edilen gelirler vadeli hesaplarda tutulacak ve hak sahiplerine ödenecek" dedi.

Haciz, rehin, ceza silinecek! 30 milyon araç sürücüsünü ilgilendiriyor: Tüm bu araçlar yeni sahiplerine tertemiz devredilecek 5

Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren bu uygulama, hem otoparklardaki araç yoğunluğunu azaltacak hem de ekonomiye katkı sağlayacak.

SGK BORÇLULARINI KAPSAMIYOR

Öte yandan yasal düzenlemenin SGK borçlularının araçlarını kapsamadığı, bununla ilgili de yeni düzenlemenin yolda olduğu öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç Yediemin Otoparkı hurda araç satış
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