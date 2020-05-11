Hacizler bir bir gönderiliyor... Adınıza haciz olabilir! Kontrol etmek için...

Borç temelde; iki kişi arasındaki alacak-verecek meselesini ifade eder. Borcun varlığının hukuken kanıtlanması durumunda alacaklının borçludan isteme hakkı saklı tutulurken; borçlunun da ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Alacaklının, borçlusundan hatırlatma tebliğinden sonra herhangi bir cevap ya da ödeme alamaması halinde haciz işlemine başvurulur. Borcun tahsili için borçlu kişinin mal varlığı araştırılır. Tahsile yeterli miktarda olan ya da borcun bir kısmını kapatacak miktardaki mallar haciz işlemi ile devlet tarafından güvence altına alınır.

Can sıkıcı olan haciz işlemi için kişi ya da kurumların borçluları adına İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde İcra Mahkemelerine başvurmaları gerekir. İcra Mahkemesine yapılan başvurunun ardından borçlu kişiye bir ihtarname yönlendirilir. Çeşitli nedenler ile ihtarnamenin borçlu kişinin eline ulaşmaması söz konusu olabilir. Bu nedenle haciz sorgulama için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. İşte karşınızda haciz sorgulama yöntemleri....

HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haciz sorgulama işlemi pratikte dava açılması gerektiği için icra dosyası sorgulama işlemi ile aynı özellikleri taşır. İcra dosyaları İcra Müdürlüklerinin sisteminde kayıt altına alındığı için kişilere UYAP ve e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapmasına izin verilmektedir.