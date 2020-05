Hacizler bir bir gönderiliyor... Adınıza haciz olabilir! Kontrol etmek için...

Can sıkıcı olan haciz işlemi için kişi ya da kurumların borçluları adına İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde İcra Mahkemelerine başvurmaları gerekir. İcra Mahkemesine yapılan başvurunun ardından borçlu kişiye bir ihtarname yönlendirilir. Çeşitli nedenler ile ihtarnamenin borçlu kişinin eline ulaşmaması söz konusu olabilir. Bu nedenle haciz sorgulama için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. İşte karşınızda haciz sorgulama yöntemleri....

UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA

Ulusal Yargı Ağı Prjesi (UYAP), icra dairelerinin adeta eli kolu durumundadır. İcra daireleri bütün işlemlerini UYAP sistemine kayıt ederler. Bu nedenle vatandaşlar kendi adına herhangi bir haciz işlemi olup olmadığını UYAP üzerinden kontrol edebilme hakkına sahiptir.

UYAP üzerinden sorgulama yapabilmek için ilk adımda kısa mesaj aracılığı ile kişilerin sisteme kayıt olması gerekir. Kayıt işlemi onaylanan kişilerin SMS yolu ile bilgilerine erişmesine izin verilir.

1 Nisan 2008 tarihinde hayata geçirilen UYAP SMS Bilgi Sistemi; Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell abonelerine sunulan bir hizmettir. Her sorgulama vergiler dahil olmak üzere 1.5 TL üzerinden ücretlendirilir.

UYAP Bilgi sisteminden sorgulama yöntemini kullanmak için mesaj bölümüne TC Kimlik No, Dosya No mesaj kodu yazarak 4060'a kısa mesaj göndermek yeterlidir.

Örnek icra dosyası sorgulaması; 22222222222 2007/27 DURUSMA

E-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA

Birçok kamusal işlemi bünyesinde barındıran e-Devlet kapısı üzerinden kişilerin haciz sorgulamaları yapmaları kolaylaştırılmıştır.