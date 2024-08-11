FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Oğluna villada doğum günü partisinden renkli görüntüler

Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Oğluna villada doğum günü partisinden renkli görüntüler

11.08.2024 11:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etmesinden aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. Erkan'ın oğlu için düzenlenen doğum günü partisinin görüntüleri de ortaya çıktı.

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası başkanı olduğu dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yaklaşık 8 ay boyunca görevde kalan Erkan istifasıyla da geniş yankı uyandırmıştı.

İSTANBUL'DAKİ KİRA FİYATLARINDAN YAKINMIŞTI

Göreve başlamasıyla birlikte ABD'den Türkiye'ye taşınan Gaye Erkan, İstanbul'daki kira fiyatlarını yüksek bulmuş, "Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Erkan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülendi.

thumbs_b_c_7a426f99786928eeaf9615391a253131

Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık' Yüksek kira fiyatları MB Başkanı'nı da vurdu! 'Ev bulamadık'
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti!

2 YAŞINDAKİ OĞLUNA VİLLADA PARTİ

Erkan Bodrum'daki bir villanın ortak alanında 2 yaşındaki oğlu için doğum günü partisi düzenledi. Partiden görüntüler Sözcü gazetesinde yer aldı.

Ekran görüntüsü 2024-08-11 110614

Görüntülerde partide kalabalık bir grup davetlinin olduğu görüldü.

İşte doğum günü partisinden kameraya yansıyan renkli görüntüler...

Ekran görüntüsü 2024-08-11 110504

Ekran görüntüsü 2024-08-11 110633

Ekran görüntüsü 2024-08-11 110707

Ekran görüntüsü 2024-08-11 110751Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bodrum parti doğum günü villa Hafize Gaye Erkan
En Çok Okunan Haberler
Korkudan kendilerini alkole verdiler! Ülkece evden dışarı çıkmıyorlar

Korkudan kendilerini alkole verdiler! Ülkece evden dışarı çıkmıyorlar

Manisa'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 yaralının durumu ağır

Manisa'da katliam gibi kaza! 4 ölü, 3 yaralının durumu ağır

Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

Skandal çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"

Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdı!

Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdı!

Borsada yatırımcı göçü! 1 milyon kişi çıktı

Borsada yatırımcı göçü! 1 milyon kişi çıktı

Bodrum'a gidenden bir de vergi alacaklar!

Bodrum'a gidenden bir de vergi alacaklar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.