Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Oğluna villada doğum günü partisinden renkli görüntüler

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası başkanı olduğu dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yaklaşık 8 ay boyunca görevde kalan Erkan istifasıyla da geniş yankı uyandırmıştı.
Göreve başlamasıyla birlikte ABD'den Türkiye'ye taşınan Gaye Erkan, İstanbul'daki kira fiyatlarını yüksek bulmuş, "Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Erkan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülendi.
Erkan Bodrum'daki bir villanın ortak alanında 2 yaşındaki oğlu için doğum günü partisi düzenledi. Partiden görüntüler Sözcü gazetesinde yer aldı.
Görüntülerde partide kalabalık bir grup davetlinin olduğu görüldü.
İşte doğum günü partisinden kameraya yansıyan renkli görüntüler...