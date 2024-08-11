Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı! Oğluna villada doğum günü partisinden renkli görüntüler

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası başkanı olduğu dönem Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yaklaşık 8 ay boyunca görevde kalan Erkan istifasıyla da geniş yankı uyandırmıştı.

İSTANBUL'DAKİ KİRA FİYATLARINDAN YAKINMIŞTI

Göreve başlamasıyla birlikte ABD'den Türkiye'ye taşınan Gaye Erkan, İstanbul'daki kira fiyatlarını yüksek bulmuş, "Ev bulamadık, annemin yanına yerleştik" açıklamasıyla dikkat çekmişti. Erkan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülendi.

2 YAŞINDAKİ OĞLUNA VİLLADA PARTİ

Erkan Bodrum'daki bir villanın ortak alanında 2 yaşındaki oğlu için doğum günü partisi düzenledi. Partiden görüntüler Sözcü gazetesinde yer aldı.

Görüntülerde partide kalabalık bir grup davetlinin olduğu görüldü.

İşte doğum günü partisinden kameraya yansıyan renkli görüntüler...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır