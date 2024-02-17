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Hafize Gaye Erkan’ın ardından ilk! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: Fatih Karahan mesajı verdi, 8 ay sonra bitiyor…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
17.02.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı belli oluyor. Geçtiğimiz ay politika faizi yüzde 45 seviyesine yükseltilmişti. PPK metninde de parasal sıkılığa ulaşıldığı bildirilmişti. Yılın ikinci faiz kararında ise faizlerde bir değişiklik yapılması beklenmiyor. Peki TCMB faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları…

Hafize Gaye Erkan’ın ardından ilk! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: Fatih Karahan mesajı verdi, 8 ay sonra bitiyor…

Mayıs 2023’teki seçimlere kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizi yüzde 8,5’e kadar gerilemişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek, TCMB Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi ile başlayan sürecin ardından, Merkez Bankası tam 3.650 baz puan artışa giderek faizleri yüzde 45 seviyesine çıkarmıştı.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından başkanlığa getirilen Fatih Karahan eşliğinde toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Şubat Perşembe saat 14.00’te Şubat ayı faiz kararını açıklayacak.

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EKONOMİSTLER ‘FAİZ ARTIŞI YOK’ DİYOR

PPK beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 olarak belirtiliyor.

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“PARASAL SIKILIĞA ULAŞILDI”

Son PPK toplantısının ardından yayımlanan metinde, “Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" denilirken, faiz artışlarının son bulduğu ancak yüzde 45 seviyesinin bir süre daha korunacağı mesajı verildi.

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Açıklamada ayrıca, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir” denildi.

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MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan Merkez Bankası dün Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı enflasyon artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e, 24 ay sonrası için yüzde 23,69'dan yüzde 23,05'e geriledi.


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