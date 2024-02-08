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Hafize Gaye Erkan'ın 'geçinemiyoruz' açıklaması soruldu: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan tek cümlelik cevap! 'Burada enflasyon konuşuyoruz'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
08.02.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Fatih Karahan da tıpkı eski başkan Hafize Gaye Erkan gibi ABD’den gelmiş ve başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Yılın ilk enflasyon raporunun açıklanmasının ardından soru cevap kısmında Karahan’a Gaye Erkan’ın geçinemediğini ifade ettiği röportajı anımsatılarak, kendisinin geçinip geçinemediği sorusu yöneltildi. Karahan o soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Hafize Gaye Erkan'ın 'geçinemiyoruz' açıklaması soruldu: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan tek cümlelik cevap! 'Burada enflasyon konuşuyoruz'

Yılın ilk enflasyon raporu açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini yüzde 36'da sabit bıraktı. Toplantının sonunda soru cevap kısmına geçildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a Gaye Erkan’ın geçinemediğini ifade ettiği röportajı anımsatılarak kendisinin geçinip geçinemediği sorusu yöneltildi. Karahan’ın cevabı ise tek cümle oldu.

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Karahan, “Burada enflasyon konuşmak için toplandık, sorunuzu cevaplamayacağım” diye cevap verdi.

GAYE ERKAN: ‘EV BULAMADIK, ANNEME TAŞINDIK’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan çok çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Erkan, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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KARAHAN DA ABD'DEN GELMİŞTİ

Bilindiği üzere Karahan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Hafize Gaye Erkan ile birlikte ABD'den Türkiye'ye gelmiş ve Erkan'ın yardımcılığı görevini sürdürüyordu.


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Merkez Bankası Fatih Karahan
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