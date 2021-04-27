Hafta içi bankalar açık mı? Hafta içi bankalar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında, vaka sayılarını kontrol almak amacı ile 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada muaf olanlar harici tüm iş yerlerinin de kapanacağı duyuruldu. Peki, haftaiçi bankalar açık olacak mı? Bankalar hangi saatlerde çalışacak? İşte, ayrıntılar...

HAFTA İÇİ BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bankalar, 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

26 Nisan Kabine Toplantısı sonrası duyurulan kısıtlamalar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz," dedi.

Üç hafta boyunca uygulanacak olan tam kapanma kararları şöyle: