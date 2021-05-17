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Hafta içi ve hafta sonu bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri…

17.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan tam kapanma, bugün itibariyle son buluyor. 17 Mayıs Pazartesi günü bir kabine toplantısının olacağı duyurulmuşken, dün aniden İçişleri Bakanlığı bir “kademeli normalleşme” genelgesi açıkladı. Buna göre tam kapanmadan önceki yasaklara oldukça yakın olan yeni kararlar dikkat çekti. Yayımlanan genelgede bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

Hafta içi ve hafta sonu bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri…

Ramazan Bayramı nedeniyle, birçok vatandaş banka işlemlerini gerçekleştiremedi. EFT ve havale işlemleri için bayramın bitmesini bekleyen vatandaşlar, şimdi de bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs Pazar günü 81 il valiliklerine gönderdiği “kademeli normalleşme” genelgesinde bankaların çalışma saatleri ile ilgili olarak da yeni düzenlemeler yapıldı. Peki, bankalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri…

BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler." ifadelerine yer verilmişti.

akbank

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısmi kapanma süreci için Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

yapıkredi

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

qnb

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

garanti

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

ziraat

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

hsbc

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

HSBC tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

ing

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

iş bankası

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında İş bankası şubelerinin 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceği duyurulmuştu.

halkbank

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bank tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

vakıfbank

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

VakıfBank tarafından müşterilerine gönderilen bilgi mesajında "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denmişti.

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