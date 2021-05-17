Hafta içi ve hafta sonu bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri…

Ramazan Bayramı nedeniyle, birçok vatandaş banka işlemlerini gerçekleştiremedi. EFT ve havale işlemleri için bayramın bitmesini bekleyen vatandaşlar, şimdi de bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs Pazar günü 81 il valiliklerine gönderdiği “kademeli normalleşme” genelgesinde bankaların çalışma saatleri ile ilgili olarak da yeni düzenlemeler yapıldı. Peki, bankalar hafta içi ve hafta sonu kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri…

BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye Bankalar Birliği'nin tam kapanma sürecinde bankaların çalışma saatleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler." ifadelerine yer verilmişti.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısmi kapanma süreci için Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."