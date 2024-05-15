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Haftada 4 gün çalışma sistemiyle gündem olmuştu: Aksa Akrilik’ten yılın ilk çeyreğinde 340 milyon TL’lik kâr artışı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
15.05.2024 10:00
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Haftada 4 gün çalışma sistemini Türkiye'de ilk kez uygulayan Aksa Akrilik 2024’ün ilk çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Aksa Akrilik’in net kârı, geçen senenin aynı döneminin enflasyon etkisinden arındırılmış net kârının iki katına ulaşarak 675 milyon TL oldu.

Haftada 4 gün çalışma sistemiyle gündem olmuştu: Aksa Akrilik’ten yılın ilk çeyreğinde 340 milyon TL’lik kâr artışı

Aksa Akrilik ilk çeyrek sonunda operasyonel kârlılığını artırarak faiz, vergi, amortisman öncesi kârı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 1 milyar 263 milyon TL tutarına ulaştı.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 2024’ün ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin açıkladığı sonuçlara göre, Mart sonundaki net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 102 artışla 675 milyon TL’ye ulaştı.

Ayrıca, kapasite kullanımında yüzde 100 ile geçilen ilk çeyrek sonunda operasyonel kârlılığını artıran şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artarak 1 milyar 263 milyon TL’ye ulaştı. Şirket, 2024 yılında da güçlü performansını sürdürmeye ve paydaşlarına değer katmaya devam ediyor.

ŞİRKET ORTAKLARINA KÂR DAĞITIMI YAPMIŞTI

Verilen bilgiye göre 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 400’e yakın müşterisi bulunan şirket,2024 yılının ilk üç ayında önemli yatırımlar yaparak inovatif çalışmalara ağırlık verdi. Şirket, enerji santrali türbin modernizasyonu, teknik iplik tesisi yapımı, yeni ürün geliştirmeleri ve fabrika içi ünitelere ait modernizasyon ve verimliliği artırma amacıyla 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Ayrıca Nisan ayında şirket ortaklarına hisse başına 5 TL kâr payı olacak şekilde toplam 1,6 milyar TL brüt kâr dağıtımı yapıldı.

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