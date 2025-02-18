Haftada 6 gün çalışıyorlar! Mesai ücretleri 8 bin TL, can güvenlikleri yok... 'Adımız vergi dairesinde olsa ne olacak?'

Vergi denetimleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artırmak için gelir uzmanları ile beraber yapay zekadan da destek alarak denetimlerini sıkılaştırıyor. Yıl sonunda bu denetimlerden nasıl bir sonuç çıktığı belli olacakken fiziki denetim yapan uzmanlar bazen saldırıya da maruz kalıyor.

Fiili denetimler 3 yılda 1 yapılıyorken geçtiğimiz yıl yapılan kanun değişikliği ile beraber hasılat denetimi kapsamında ayda 3 kez olmak üzere 1 yılda 36 kez denetimler yapılıyor. Tespit edilen hasılat ile beyan arasındaki fark yüzde 20 ve üzerinde olan mükellefler ise izaha davet ediliyor.

GÜVENDE HİSSETMİYORLAR

Ekonomim'in haberine göre, sahaya tek başına çıkan uzmanlar güvenlik olarak tehlikede hissediyor. Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta bir gelir uzmanına lokanta sahibinin kesici aletle saldırması uzmanları tedirgin etti.

Hazine Bakanlığı'nda bulunan uzmanlar iş yükü fazlalığından dolayı başka kamu kurumlarına geçmeye çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın personel sayısına baktığımızda ise; 2018 yılındaki personel sayısının 2024 yılında yakalanabildiği görülüyor.

PERSONEL HAFTADA 6 GÜN ÇALIŞIYOR

Denetimlerin yoğun olmasından dolayı uzmanlar Cumartesi günleri de dahil olmak üzere 6 gün çalışıyor. Yapılan düzenlemeyle bu kişilere verilebilecek aylık mesai ücreti 8 bin 100 lira ile sınırlandırılmış durumda. Uzmanlar bu tutarın ulaşım ve yemek ihtiyaçlarını bile karşılamamasından yakınıyor ve günün koşullarına uygun, gerçekçi bir mesai talep ediyorlar.

Denetime tek başına giden uzmanlar can güvenliği nedeniyle tedirgin olurken, "Bize bir şey olduktan sonra adımızı vergi dairesine verseler ne olacak?" ifadelerini kullanıyorlar.

MOTİVASYON YOK

Kariyer Büro Sendikası’nın Genel Başkanı Tolga Akgül, personelde motivasyon kaybının yaşandığını vurgulayarak bunun nedeni olarak memurların uzmanlaştırılırken uzmanlarında memurlaştırılması olduğuna dikkat çekti. Yapılan son sınavlarda ise gelir uzmanı olmaya aday sayının azaldığına dikkat çekti. Akgül, son 10 yılda gelir uzman yardımcısı sayısının 20 binden 28 bine çıktığını, memur sayısının ise 17 binden 6 bine düştüğünü kaydetti.

MESAİ ÜCRETLERİ 8 BİN TL

Akgül, fazla mesai için ödenen 8 bin 100 liranın yeterli olmadığını ifade ederek, günlük rutin işlerinde aksadığını söyledi. Akgül, bu süreçte personel ile mükellefin sürekli karşı karşıya geldiğini aktardı ve, mesai ücretlerine ilişkin şu cümleleri sarf etti:

"Kariyer Büro Sendikası olarak bizler bu düzenlemenin acilen revize edilerek, fi ili olarak daire dışında yapılan her bir saat fazla mesai için 400 gösterge rakamı üzerinden, daire içinde yapılan her bir saat fazla mesai için 200 gösterge üzerinden fazla mesai ödenmesi gerektiğini söylüyoruz”