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HAK-İŞ Başkanında toplu sözleşme açıklaması 'Makuliyet çizgisine çekilmeli'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Taslak ayrı, toplu sözleşme ayrıdır. Dolayısıyla bize sunulan teklifler taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa bu müzakerelerin anlamı daha da büyük olacak. Fakat arada çok büyük bir makas var" dedi.

HAK-İŞ Başkanında toplu sözleşme açıklaması 'Makuliyet çizgisine çekilmeli'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon binasında düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü çalışmalarına geçen yılın aralık ayında başladıklarını anımsattı.

HAK-İŞ Başkanında toplu sözleşme açıklaması Makuliyet çizgisine çekilmeli 1

Protokolün, TÜHİS ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu belirten Arslan, yaşanan gecikmenin en büyük faturasını çalışanların ödediğini savundu.

HAK-İŞ Başkanında toplu sözleşme açıklaması Makuliyet çizgisine çekilmeli 2

Sözleşmenin mutlaka sonuçlanacağını dile getiren Arslan, "Biz bu sürecin barışçıl şekilde çalışanların tatmin ve mutlu olduğu, ülkemizi yönetenlerin, kamunun konuya makul ve gerçekten çalışanların haklarını azami ölçüde koruyan yaklaşımla bakmasını ve bu çerçevede Türkiye'nin önemli bir sürecinin barışçıl şekilde sona ermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Başkanında toplu sözleşme açıklaması Makuliyet çizgisine çekilmeli 3

"MAKUL BİR ÇİZGİYE ÇEKİLMELİ"

Kendilerine verilen teklifin beklentilerin altında olduğuna işaret eden Arslan, şunları kaydetti:

"Taslak ayrı, toplu sözleşme ayrıdır. Dolayısıyla bize sunulan teklifler taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa bu müzakerelerin anlamı daha da büyük olacak. Fakat arada çok büyük bir makas var. Bunun giderilmesi konusunda hükümetimizin tekliflerini makuliyet çizgisine çekmesi gerekiyor."

HAK-İŞ Başkanında toplu sözleşme açıklaması Makuliyet çizgisine çekilmeli 4
Arslan, sürecin masada, müzakere yoluyla, herhangi bir kriz, grev ve benzeri sorunlar yaşamadan sonuçlanmasını istediklerini sözlerine ekledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi HAK-İŞ Konfederasyonu Toplu Sözleşme kamu
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