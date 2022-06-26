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Hak-İş'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Vakit kaybetmeden temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı"

26.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili tartışmalar gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmaya devam ederken Hak-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasını ve gerçekleşen kayıpların da telafi edilerek yükseltilmesini talep ediyoruz” dedi.

Hak-İş'ten dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Vakit kaybetmeden temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı"

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası İstanbul 3 No’lu İETT Şubesinin 7. Genel Kurulu, İstanbul Kartal’da gerçekleştirildi. Programa Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını Hak-İş Genel Başkanı Arslan’ın yaptığı genel kurulda çalışma hayatı, gündeme ilişkin değerlendirmeler ve sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Arslan, artış gösteren enflasyona karşı temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANMALI"

Genel kurul sonrası konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, “Aralık ayında asgari ücrete yapılan zam gerçekten enflasyon değerinin üzerindeydi. Maalesef ocak ayından bu yana meydana gelen yüksek enflasyon, fiyat artışlarının kontrol edilememesi, Ukrayna savaşı, pandemi sonrasında yaşananlar gibi sorunlar asgari ücreti sembolik hale getirdi. Bu sebeple bizler vakit kaybetmeden temmuz ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasını ve ücretlilerin gerçekleşen kayıplarının da telafi edilerek yükseltilmesini talep ediyoruz. Tabii sadece asgari ücretin değil, tüm ücretlilerin, emeklilerin de ücretlerinde bir artış yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ücretlileri enflasyona karşı ezdirmeyeceği taahhüdünü biliyoruz. Bizler de Hak-İş olarak toplu sözleşme yapılsın, yapılmasın bütün çalışanlar için bir iyileştirme yapılmasını arzu ediyoruz. Aksi halde toplumsal barışı sağlamamız zor olabilir. Yüksek bir enflasyon var. Ücretler sembolik hale geldi. Bunu ortadan kaldıracak köklü değişikliklere ihtiyaç var" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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