Hal Kanunu ile ilgili yeni gelişme! Yılbaşında meclise geliyor, fiyatlar düşecek

Uzun süredir üzerinde çalışılan Hal Kanunu’nda sona gelindi. Hükümet uzun süredir tartışılan Hal Kanunu üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için adımların yer aldığı, zincir marketlere kota getirecek olan yasa taslağının yılbaşında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenleme hem fiyat istikrarını sağlamayı hem de sebze-meyve piyasasında vergi kayıplarını önlemeyi amaçlıyor.

Cansu Akalp

Hal Kanunu, aracı sayısını azaltarak market raflarında görülen yüksek fiyatların düşürülmesini hedefliyor. Yılbaşında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağı aracıların bir kısmını ortadan kaldırırken marketteki fiyatları aşağı çekecek ve fiyat istikrarı sağlayacak. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yasa taslağı 4 önemli düzenleme getiriyor.Hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

ARACILAR GERÇEK FİYATI SİSTEME GİRMEK ZORUNDA KALACAK

Düzenlemede vergi kaçakçılığının önüne geçmek için de adımlar atıldı. Hal Kayıt Sistemi'ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak. Vergiyi az ödemek için rüsum ücretini malın değerinden düşük giren hal dışı tüccarların yetki belgesi askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylelikle aracılar tarladan aldıkları gerçek fiyatı sisteme girmek zorunda kalacak.

ZİNCİR MARKETLERE KOTA GELİYOR

Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Rekabet ortamını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek. Zincir marketler ilk etapta aldıkları ürünün yüzde 20'sini direkt üreticiden temin edecek. Miktarın zamanla artırılması planlanırken, üreticilerin fiyatları aşağı çekmesi öngörülüyor.

DEVLETTEN ÜCRETSİZ ARSA İMKANI

Yapılan çalışmaya göre, hal içerisinde üretici örgütlere yüzde 25 yer ayrılması da mümkün olacak. Üretici örgütleri eğer hal kurmak isterse devletten ücretsiz arsa alabilecek.

