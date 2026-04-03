Halk akaryakıt istasyonlarına akın etti: Pakistan'da yüzde 50'yi aşan zam!

Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, İran'a yönelik saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle yaşanan petrol krizi doğrultusunda Pakistan'da benzinin litresine yaklaşık yüzde 42,7, motorinin litresine ise yaklaşık yüzde 54,9 zam yapıldığını açıkladı. Pakistan halkı, yeni fiyatlar yürürlüğe girmeden önce Karaçi ve Lahor şehirleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde akaryakıt istasyonlarına akın etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Orta Doğu'da büyüyen kriz, küresel piyasalardaki petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Pakistan hükümeti, artan petrol fiyatları nedeniyle ülkedeki akaryakıt fiyatlarına büyük ölçüde zam yapma kararı aldı. Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, benzin ve motorinde yapılan fiyat değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Bakan, benzinin litre fiyatına yaklaşık yüzde 42,7'ye tekabül edecek şekilde 137,24 Pakistan rupisi (yaklaşık 50 cent), motorinin litre fiyatına ise yaklaşık yüzde 54,9'e tekabül edecek şekilde 184,49 rupi (yaklaşık 66 cent) zam yapıldığını kaydetti. Bakan Malik, "ABD-İran savaşı sonrasında uluslararası piyasa fiyatlarının kontrolden çıkması nedeniyle fiyatları yükseltmek kaçınılmazdı" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte ülkede benzinin litre fiyatı 458 rupiye (yaklaşık 1,64 dolar), motorinin litre fiyatı ise 520 rupiye (yaklaşık 1,86 dolar) yükseldi.

HALK AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUK OLUŞTURDU

Yeni fiyatlar yürürlüğe girmeden önce Karaçi ve Lahor başta olmak üzere Pakistan'ın büyük şehirlerinde halk akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Geç saatlerde istasyonlara akın eden kişiler, savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlardan şikayetçi olurken, halkın birçok sorunla karşı karşıya kaldığının altını çizdi.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ KRİZ DURUMU

Küresel enerji ve petrol piyasaları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemesinin ardından sarsılmıştı. Tahran yönetimi buna karşılık olarak stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz taşımacılığı faaliyetlerini sınırlandırırken, Körfez bölgesindeki Arap ülkelerinde bulunan petrol rafinerilerine de hava saldırıları düzenlemişti. Bölgedeki gerilim, küresel petrol ve enerji fiyatlarında sert artışa yol açarken, birçok ülke yakıt ve enerji kullanımını sınırlama yoluna gidiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

