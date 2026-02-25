FİNANS

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor! Şifalı bitki pazara indi, bağı 150 TL'ye satılıyor

Aydın'ın acı otu olarak bilinen sarmaşık ve kedirgenler, baharın gelmesiyle birlikte topraktan çıkarak yüzünü göstermeye başladı. Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıklar, kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. İşte şifalı bitkinin fiyatı...

Aydın'ın acı otu olarak bilinen sarmaşık ve kedirgenler, baharın gelmesiyle birlikte topraktan çıkarak yüzünü göstermeye başladı. Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da şehirde yaşayanların sofrasına aş oluyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan otlar, bu yıl yağışların da etkili olması ile birlikte dağlarda çıkmaya başladı.

Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nde de severek tüketilen kedirgen ve sarmaşıklar, kemik ağrılarından romatizmaya kadar bir çok hastalığa da iyi geldiği biliniyor.

BAĞI 150 TL'DEN SATILIYOR!

Pazar tezgahlarında yerini alan sezonun ilk otları, fiyatıyla toplayanı lezzetiyle de yiyeni mutlu ederken, sezonun ilk ürünleri bağı 150 TL'den satılıyor.

Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yer alan kedirgen ve sarmaşık otlarını toplamasının zahmetli ama bir yandan da çok zevkli olduğunu ifade eden pazarcı Hayrullah Acar; "Aydın’ımızın meşhur otu olan kedirgen sezonumuz başladı. Bu hafta ilk kedirgenlerimizi getirdik. Kuşkonmaz olarak da bilinir ama yöremizin kedirgeni farklıdır. Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda çıkar bu. Faydalı bir bitki. Bilhassa idrar yolları iltihabına çok faydalıdır. Çok faydalıdır. Dağlardan toplaması da bir o kadar zahmetlidir. Toplandığı yerler açısından zahmetli ama zevkli bir şey. Herkes yerini bulamaz ama toplayan bilir onu. Toplaması da çok zevkli olur. Bölgemizin önemli lezzetlerinden. İlk kedirgenleri satmaya başladık. Bağı 150 TL’den satıyoruz. Yağışlar devam ederse bunlar da olmaya devam edecek" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın bahar
